За ночь над российскими регионами сбили 84 беспилотника
84 украинских беспилотника сбили силы ПВО над российскими регионами за прошедшую ночь, сообщает Минобороны.
Больше всего, 24, перехватили над Брянской областью. Еще 21 дрон уничтожили над Белгородской областью, по девять — над Воронежской и Смоленской областями, семь — над Калужской и четыре — над территорией Московского региона.
Еще три беспилотника сбили над территорией Орловской области и один — над Курской областью.
Ночью были закрыты аэропорты Калуги, Тамбова и Жуковский. На момент написания материала ограничения на прием и выпуск самолетов действуют только в аэропорту Тамбова, остальные открыты для полетов.
