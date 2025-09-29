 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Воробьев сообщил о двух погибших в Подмосковье после атаки беспилотников

Воробьев сообщил о гибели двух человек в Воскресенске после атаки беспилотников. В нескольких домах повреждены фасады и остекления, на месте работают экстренные службы
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram

В Московской области два человека погибли после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев.

Были сбиты бито 4 беспилотника в Воскресенске и Коломне. В Воскресенске в частном доме начался пожар, во время него погибли два человека — 76-летняя женщина и ее 6-летний внук.

В нескольких домах в Воскресенске повреждены остекление и фасады, нарушено уличное освещение. Других пострадавших, по словам Воробьева, нет. Он отметил, что тем, кто нуждается во временном размещении, предоставят жилье. Экстренные службы работают на месте происшествия.

В Минобороны России сообщили, что за эту ночь над российскими регионами силы ПВО сбили 84 беспилотника, четыре из них — над Московским регионом. 24 перехватили на Брянской областью, 21 — над Белгородской, по девять — над Смоленской и Воронежской, семь — над Калужской, три — над Орловской, один — над Курской.

За ночь над российскими регионами сбили 84 беспилотника
Политика
Фото:Минобороны России

Столичный аэропорт Жуковский, а также авиагавани Калуги и Тамбова были закрыты ночью. Утром ограничения на полеты во всех трех аэропортах сняли.

В последний раз беспилотники на подлете к Москве сбили 23 сентября. Тогда в сторону столицы летел 41 дрон, все они были уничтожены.

В конце июля Воробьев сообщал о том, что после падения обломков сбитого беспилотника загорелся частный дом в Ивантеевке. В момент взрыва там находился мужчина, он самостоятельно эвакуировался.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Алена Нефедова
Андрей Воробьев Московская область Коломна Воскресенск
Материалы по теме
За ночь над российскими регионами сбили 84 беспилотника
Политика
В Смоленской области сбили девять беспилотников
Политика
В Воронежской области уничтожили четыре беспилотника
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
В Воронежской области в результате атаки дрона поврежден частный дом Политика, 10:04
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 10:03
Бывшего свердловского вице-губернатора Олега Чемезова задержали Политика, 10:00
Названы районы Москвы — лидеры по росту цен на элитные новостройки Недвижимость, 09:58
ОДКБ согласует новые виды вооружения против военных угроз Политика, 09:53
Пожар после нападения со стрельбой на церковь в Мичигане. Видео Общество, 09:48
Как привлекать молодежь через соцсети — 6 практических советовПодписка на РБК, 09:35
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:31
В Британии допустили, что уже находятся в состоянии войны с Россией Политика, 09:29
Воробьев сообщил о двух погибших в Подмосковье после атаки беспилотников Политика, 09:23
МВД назвало поставщика алкоголя после массового отравления в Ленобласти Общество, 09:16
ТАСС назвал возможную причину смерти чемпионки мира по боксу Синецкой Спорт, 09:13
Гладков заявил о двух ракетных ударах по Белгороду за сутки Политика, 09:06
В Китае открыли самый высокий мост в мире. Видео Общество, 09:03