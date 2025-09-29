Воробьев сообщил о двух погибших в Подмосковье после атаки беспилотников
В Московской области два человека погибли после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев.
Были сбиты бито 4 беспилотника в Воскресенске и Коломне. В Воскресенске в частном доме начался пожар, во время него погибли два человека — 76-летняя женщина и ее 6-летний внук.
В нескольких домах в Воскресенске повреждены остекление и фасады, нарушено уличное освещение. Других пострадавших, по словам Воробьева, нет. Он отметил, что тем, кто нуждается во временном размещении, предоставят жилье. Экстренные службы работают на месте происшествия.
В Минобороны России сообщили, что за эту ночь над российскими регионами силы ПВО сбили 84 беспилотника, четыре из них — над Московским регионом. 24 перехватили на Брянской областью, 21 — над Белгородской, по девять — над Смоленской и Воронежской, семь — над Калужской, три — над Орловской, один — над Курской.
Столичный аэропорт Жуковский, а также авиагавани Калуги и Тамбова были закрыты ночью. Утром ограничения на полеты во всех трех аэропортах сняли.
В последний раз беспилотники на подлете к Москве сбили 23 сентября. Тогда в сторону столицы летел 41 дрон, все они были уничтожены.
В конце июля Воробьев сообщал о том, что после падения обломков сбитого беспилотника загорелся частный дом в Ивантеевке. В момент взрыва там находился мужчина, он самостоятельно эвакуировался.
