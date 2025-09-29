 Перейти к основному контенту
В Швеции задумались о создании собственного ядерного оружия

Times рассказала о дебатах в Швеции про создание собственного ядерного оружия
Фото: Steffen Trumpf / dpa / Global Look Press
Фото: Steffen Trumpf / dpa / Global Look Press

В Швеции разгорелись дебаты о том, следует ли королевству взяться за создание собственного ядерного оружия, пишет The Times. Предметом дискуссии стал вопрос о том, возьмется ли Стокгольм за реализацию своей идеи в одиночку или совместно со своими европейскими союзниками по НАТО. Швеция вступила в альянс в 2024 году. 

В марте лидер правой партии «Шведские демократы» (не входят в кабинет министров, но от их поддержки зависит устойчивость правящей коалиции) Йимми Окессон напомнил об опыте Стокгольма в области ядерных технологий. Через несколько недель специалист Национального института оборонных исследований (FOA) Роберт Дальсье выступил за создание ядерного оружия «со шведским компонентом». Эту идею поддержала депутат Европарламента от правоцентристской партии Христианских демократов Алиса Теодореску Маве. Она согласилась, что Швеция должна «сыграть свою роль» в общей европейской стратегии по ядерному оружию.

Как отмечают авторы статьи, неясно, обладает ли Швеция в настоящее время достаточным технологическим или промышленным потенциалом для создания ядерного оружия без существенной помощи со стороны какой-либо атомной державы. Хотя в стране есть шесть атомных электростанций, но они давно устарели — последняя из них была построена 40 лет назад.

Глава Минобороны Швеции призвал Европу отказаться от мирного мышления
Политика
Пол Йонсон

Эксперт по ядерному вооружению FOA Швеции Мартин Голиаф подчеркнул, что стране придется построить всю инфраструктуру для производства материалов, необходимых для ядерного оружия. Это потребует огромных инвестиций. «Думаю, найти необходимые ресурсы будет практически невозможно», — считает он.

В середине 1950-х страна уже проводила испытания двух ядерных бомб на полигоне в Лапландии. Воронка от взрывов со временем начала заполняться водой и появилось озеро Фоахауре, название дано от слов FOA и саамского «jaure» (озеро).

Шведская ядерная программа появилась для защиты от нападения со стороны СССР в 1945 году. При этом опросы показывали недовольство жителей этой инициативой. После подписания Договора о нераспространении ядерного оружия началась деятельность по сворачиванию исследовательской программы. Этот процесс завершился в 1972-м.

Швеция представит ракету «выстрелил-забыл» для борьбы с беспилотниками
Политика
Фото:Saab

После этого руководство Швеции неоднократно говорило, что размещать ядерное оружие на своей территории не будет даже после вступления в НАТО. Однако Минобороны королевства не поддержало законодательное закрепление этой инициативы.

В 2025-м Швеция объявила о крупнейшем со времен холодной войны плане перевооружения. Страна увеличит расходы на оборону более чем на 300 млрд крон ($30 млрд), уточнил премьер-министр Ульф Кристерссон. По его словам, к 2030 году Швеция будет тратить на вооруженные силы до 3,5% ВВП.

