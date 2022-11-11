Швеция пообещала не допустить размещения у себя ядерного оружия НАТО

Тобиас Билльстрём (Фото: Bernd von Jutrczenka / Global Look Press)

Декларацию об отказе от размещения ядерного оружия на своей территории Швеция сделает после вступления в НАТО, как это делали другие страны, в частности Дания и Норвегия, заявил глава шведского МИДа Тобиас Билльстрём. Об этом сообщает шведское издание Møre.

Так он ответил на вопросы о политике кабинета по поводу размещения ядерного оружия на территории страны после вступления в НАТО. Ранее министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что при вступлении в альянс его страна не должна делать никаких специальных оговорок по поводу возможности размещения на территории королевства ядерных вооружений и контингентов НАТО, а вступать на общих основаниях.

Эти слова вызвали шквал критики с разных сторон политического спектра. Социал-демократы потребовали разъяснений и раскритиковали правительство за отход от политики неразмещения ядерного оружия.

Билльстрём назвал эти обвинения «бурей в чашке воды». Он разъяснил, что сейчас правительство не будет изменять условия, на которых предыдущее правительство основывало свою заявку на членство в НАТО. Он признал, что заявка была подана без каких-либо требований и что Швеция сначала должна стать полноправным членом, прежде чем можно будет делать односторонние заявления такого рода. При этом он сослался на опыт Дании и Норвегии, которые объявили о нежелании размещать на своей территории ядерное оружие уже после вступления в НАТО.

«Как только Швеция вступит в альянс, отношение к правительству будет таким же, как и раньше: мы будем действовать как Норвегия и Дания», — заявил министр иностранных дел.

Накануне на эту же тему высказался президент Финляндии Саули Ниинистё. Он сказал, что ядерное оружие является неотъемлемой частью сил сдерживания НАТО, назвав его инструментом профилактики, а не самоцелью. По его словам, после вступления Финляндии в блок она не собирается размещать у себя ядерное оружие и никто не предлагает его стране это сделать.



Ниинистё отметил, что ядерную войну невозможно выиграть и она никогда не должна быть развязана.

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