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Минобороны Швеции выступило против запрета на размещение ядерного оружия

Минобороны Швеции: в законе о запрете ядерного оружия в стране нет необходимости
Глава Минобороны Швеции выступил против закона, запрещающего размещение ядерного оружия. С этой идеей выступила Партия зеленых: по ее мнению, присутствие оружия на шведской территории сделает страну целью для ядерных ударов
Пол Йонсон
Пол Йонсон (Фото: Pontus Lundahl / TT News Agency / Reuters)

Шведская Партия зеленых перед вступлением Швеции в НАТО хочет принять закон, который бы запрещал размещение на территории страны ядерного оружия. Однако, по оценке нынешнего и бывшего глав Минобороны Пола Йонсона и Петера Хультквиста, такой закон не нужен. Об этом они заявили в эфире канала SVT на теледебатах со спикером «зеленых» по военно-политическим вопросам, депутатом риксдага (однопалатный парламент) Эммой Бергингер.

По ее словам, движение «не хочет допустить ядерное оружие на шведскую землю», чтобы «защитить безопасность Швеции», в противном случае страна может стать целью для ядерных ударов.

Йонсон заявил, что ни один из союзников — ни США, ни Великобритания, ни Франция — не обращались к Швеции с соответствующим запросом. Отвечая на вопрос Бергингер, почему бы не закрепить запрет на размещение ядерного оружия в законе, он ответил, что на то «нет необходимости». «Наша линия хорошо известна, она пользуется широкой поддержкой, — сказал министр. — В Норвегии и Дании также нет законодательства на этот счет».

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Бывший министр обороны (в 2014–2022-м), а ныне депутат риксдага Петер Хультквист сказал, что за восемь лет во главе министерства у него не было «ни одной беседы, ни одного случая давления» и «никогда этот вопрос не был актуальным».

Ранее руководство Швеции неоднократно говорило, что размещать ядерное оружие на своей территории после вступления в НАТО не будет. «Мы так же, как и другие страны Скандинавии, не видим сценария, при котором размещение ядерного оружия на нашей территории в мирное время возможно», — заявил в январе 2023 года премьер-министр страны Ульф Кристерссон. Впоследствии с аналогичными заявлениями неоднократно выступали главы МИДа и Минобороны.

Американское ядерное оружие находится в Европе с середины 1950-х: в 1954 году США разместили его в Великобритании, а затем в Германии, Италии, Турции, Нидерландах, Греции и Бельгии. В начале 2000-х США вывели из Европы часть своих арсеналов: в 2001 году — из Греции, в 2005-м — с авиабазы Рамштайн в Германии, в 2008-м — из Великобритании.

По данным «Бюллетеня ученых-атомщиков» за 2023 год, на сегодня в Европе размещено около 100 ядерных бомб B61 (единственный вид нестратегического оружия в арсенале США). Они находятся на шести базах в пяти странах, в том числе на авиабазах Авиано и Геди (Италия), Бюхель (Германия), Инджирлик (Турция), Кляйне Брогель (Бельгия) и Фолькель (Нидерланды).

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