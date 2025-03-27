 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Швеция объявила о крупнейшем с холодной войны плане перевооружения

Фото: Jonas Gratzer / Getty Images
Фото: Jonas Gratzer / Getty Images

Швеция увеличит расходы на оборону более чем на 300 млрд крон ($30 млрд), заявил премьер-министр Ульф Кристерссон.

«Швеция и Европа столкнулись с совершенно новыми требованиями к безопасности. Именно поэтому сегодня мы обнародовали крупнейший со времен холодной войны план перевооружения вооруженных сил Швеции», — написал он на своей странице в соцсети X.

Кристерссон отметил, что расходы Швеции на оборону уже превышают установленный НАТО целевой показатель 2% от ВВП, но подчеркнул, что «этого недостаточно». По его словам, к 2030 году Швеция будет тратить на вооруженные силы до 3,5% ВВП.

План предусматривает инвестиции, финансируемые за счет займов, в размере около 300 млрд шведских крон.

WSJ рассказала о подготовке элитной бригады Швеции к войне в Арктике
Политика
Фото:forsvarsmakten.se

Премьер-министр Швеции также отметил, что будет добиваться повышения показателя 2% от ВВП для траты на оборону странам, входящим в НАТО, на ближайшем саммите альянса. Он пройдет в Гааге в июне 2025 года.

Швеция вступила в Североатлантический альянс в 2024 году.

Читайте РБК в Telegram.

Кто добивался возбуждения уголовного дела против Мошковича

Умер ведущий Алексей Веселкин

Акции «Русагро» потеряли 30% после задержания основателя компании

Банки с начала года резко увеличили долю отказов по ипотеке

Испанский производитель взрывчатки заявил о проблеме с уходом из России

Ведущие энерготрейдеры сочли возможным возвращение в Россию

Минпросвещения составила список рекомендуемых для школьников фильмов

СК завел дело о теракте по факту гибели военкора «Первого канала»

«Яндекс» раскрыл выручку своего технологического подразделения

Удав проглотил слона. Почему российские банки перестали «доплачивать» за дорогие депозиты

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Швеция НАТО оборона
Материалы по теме
В Швеции заявили о попытке диверсии на системе водоснабжения острова
Политика
Премьер Швеции сообщил о планах передать Украине системы ПВО на $113 млн
Политика
Премьер Швеции предсказал Европе судьбу музея старых технологий
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 92 (-0,34) Инвестиции, 26 мар, 19:47 Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 84,21 (+0,01) Инвестиции, 26 мар, 19:47
Капризов вернулся к тренировкам на льду после операцииСпорт, 19:09
Гладков сообщил об ударах ВСУ по шести муниципалитетам областиПолитика, 19:09
АПЛ «Пермь» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»Политика, 19:01
Против экс-главы музея PERMM завели дело об оскорблении чувств верующихОбщество, 18:55
Технический анализ: графики, фигуры и правила их чтенияРБК и Финам, 18:54
«Последняя афера Трампа». Сенатор о планах по крипторегулированию в СШАКрипто, 18:54
В КХЛ забросили шайбу за рекордные три секунды с начала периодаСпорт, 18:52
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Медведев предложил лишать полученного с нарушениями гражданстваПолитика, 18:51
Путин призвал сделать Арктику комфортной и привлекательной для жизниПолитика, 18:44
Зеленский подписал закон о переименовании судов на УкраинеПолитика, 18:42
Семейная пара из Татарстана погибла при крушении батискафа в ЕгиптеОбщество, 18:40
В Минюсте и Минфине прошли выемки по делу топ-менеджеров «Роснано»Политика, 18:32
ЦБ понизил официальный курс евро почти на ₽1,5Инвестиции, 18:22
Клуб НХЛ с рекордсменом сборной России сменил главного тренераСпорт, 18:20