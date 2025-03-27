Швеция объявила о крупнейшем с холодной войны плане перевооружения
Швеция увеличит расходы на оборону более чем на 300 млрд крон ($30 млрд), заявил премьер-министр Ульф Кристерссон.
«Швеция и Европа столкнулись с совершенно новыми требованиями к безопасности. Именно поэтому сегодня мы обнародовали крупнейший со времен холодной войны план перевооружения вооруженных сил Швеции», — написал он на своей странице в соцсети X.
Кристерссон отметил, что расходы Швеции на оборону уже превышают установленный НАТО целевой показатель 2% от ВВП, но подчеркнул, что «этого недостаточно». По его словам, к 2030 году Швеция будет тратить на вооруженные силы до 3,5% ВВП.
План предусматривает инвестиции, финансируемые за счет займов, в размере около 300 млрд шведских крон.
Премьер-министр Швеции также отметил, что будет добиваться повышения показателя 2% от ВВП для траты на оборону странам, входящим в НАТО, на ближайшем саммите альянса. Он пройдет в Гааге в июне 2025 года.
Швеция вступила в Североатлантический альянс в 2024 году.
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