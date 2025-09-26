 Перейти к основному контенту
Двух голландских подростков задержали по подозрению в шпионаже для России

В Нидерландах задержали двух 17-летних по подозрению в шпионаже в пользу другого государства: Telegraaf пишет, что речь идет о России. Утверждается, что юноши контактировали в Telegram с «пророссийским хакером»
Фото: Matthias Hangst / Bongarts / Getty Images
Фото: Matthias Hangst / Bongarts / Getty Images

В Нидерландах задержали двух семнадцатилетних подростков по подозрению в шпионаже в пользу иностранного государства, сообщает De Telegraaf. 25 сентября суд отправил одного из них в СИЗО на четырнадцать суток, другого — под домашний арест с электронным браслетом на тот же срок.

В прокуратуре подтвердили арест изданию NU.nl, однако детали дела не раскрываются из-за возраста фигурантов. Отец одного из подростков во время задержания слышал, как офицеры говорили о «шпионаже» и «оказании услуг иностранной державе».

По данным Telegraaf, юношей подозревают в шпионаже в пользу России из-за контакта с «пророссийским хакером» в Telegram.

По словам отца одного из арестованных, в Минюсте Нидерландов заявили, что юноши в августе прошли с так называемым сниффером Wi-Fi мимо нескольких международных агентств и посольств в Гааге, в том числе здания Европола и посольства Канады.

Сниффер Wi-Fi — приложение или устройство, которое можно использовать для распознавания сетей Wi-Fi в зданиях. Некоторые из них могут перехватывать цифровые данные.

В Британии задержали трех человек по делу о шпионаже в пользу России
Политика
Фото:Sandor Szmutko / Shutterstock

Telegraaf отмечает, что с мая в Нидерландах действует более строгий закон против государственного вмешательства: любому, кто наносит ущерб национальным интересам в пользу иностранной державы, может грозить лишение свободы на срок до восьми лет.

Как пишет газета, подростков задержали по наводке AIVD (Служба общей разведки и безопасности Нидерландов). Telegraaf подчеркивает, что это дело может стать первым случаем в стране, когда несовершеннолетние были завербованы иностранным государством.

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

