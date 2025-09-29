После ракетного обстрела Белгорода госпитализировали двух пострадавших
В Белгороде госпитализировали двух человек, пострадавших в результате ракетного обстрела ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее Гладков рассказал о пострадавших мужчине с осколочным ранением живота и женщине, которой предварительно диагностировали баротравму.
По его словам, позже за помощью обратился еще один мужчина. У него диагностировали баротравму, он продолжит лечение в больнице.
Также Гладков рассказал о пострадавшем бойце самообороны, который находился недалеко от места детонации взрывного устройства в селе Репяховка Краснояружского района. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и травму колена, мужчине оказали медицинскую помощь.
Кроме того, в Шебекино в результате детонации FPV-дрона на территории предприятия посечены осколками три транспортных средства. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа после сброса взрывного устройства с дрона повреждены кровля, потолок и остекление частного дома. Также частично разрушены частный дом и хозяйственная постройка, а также перебита газовая труба.
В результате еще одной атаки беспилотника в селе Отрадное Белгородского района огнем уничтожен легковой автомобиль. Еще один автомобиль получил повреждения при детонации дрона в поселке Малиново Волоконовского района.
Также, по словам Гладкова, в хуторе Леоновка Валуйского округа FPV-дрон атаковал частный дом, в результате пробита кровля и выбиты окна.
Ранее Минобороны сообщило, что с 13:30 мск до 23:00 мск 28 сентября дежурные средства ПВО сбили 14 украинских беспилотников, из них 13 — над Белгородской областью и один — над Курской областью.
