Гладков: три человека пострадали при ракетном ударе ВСУ по Белгороду

Три человека пострадали при ракетном ударе по Белгороду

Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram

Три мирных жителя, включая 16-летнего подростка, пострадали в результате ракетного обстрела ВСУ Белгорода, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Все пострадавшие обратились к врачам, у них диагностировали баротравмы. В момент удара подросток и пострадавшая женщина находились на улице. Другая пострадавшая женщина была в многоквартирном доме. «Бригады скорой доставляют их в медицинские учреждения», — написал Гладков.

О ракетном ударе Гладков сообщил ранее вечером 27 сентября. В результате атаки были выбиты стекла на коммерческом объекте, а также в многоквартирном доме. Осколками были также посечены десять машин.

Об объявлении ракетной опасности в Белгородской области Гладков сообщил в 18:48 мск. В 19:12 ее отменили.