Мединский рассказал о предложениях российской делегации Украине

Россия предложила Украине создать три рабочие группы, они будут работать онлайн

Представители делегации РФ во главе с Владимиром Мединским вышли к СМИ после третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле, 23 июля 2025 года (Фото: Надежда Сережкина / РБК)

Российская сторона предложила украинской сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн, сообщил глава российской делегации помощник президента России Владимир Мединский.

«Это будет рабочая группа по политическим вопросам, рабочая группа по гуманитарным вопросам, и рабочая группа по военным вопросам в составе соответствующих специалистов военных ведомств. Украинская сторона взялась рассмотреть это предложение», — сообщил помощник президента.

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В числе российских предложений, о которых рассказал Мединский:

Москва предложила Киеву рассмотреть возможность коротких перемирий по 24-48 часов, чтобы санитарные команды могли забрать раненных и тела погибших. Из-за дронов такие команды подвергаются большому риску, сообщил помощник президента России.

Россия и Украина договорились обменять по не менее чем 1,2 тыс. военнопленных с каждой стороны, но Москва предложила отдать большее число пленных.

Также Россия предложила Киеву передать еще 3000 тел погибших украинских военнослужащих.

Москва передала Киеву список российских детей, находящихся на Украине и в странах Евросоюза, которых необходимо вернуть на родину.

Также стороны обсудили вопрос возвращения вывезенных на Украину мирных жителей из Курской области. Россия готова обменять удерживаемых Киевом жителей региона на военных ВСУ, сказал Мединский.

Что касается меморандумов, представленных Киевом и Москвой во время предшествующих переговоров, то позиции сторон пока остаются далекими друг от друга, сказал Мединский. По его словам, Россия и Украина договорились продолжить контакты.

Третий раунд переговоров России и Украины состоялся 23 июля в Стамбуле во дворце Чираган. Он продолжался около часа. Россия по итогам переговоров выразила надежду на проведение новой встречи.

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