Политика
0

Песков назвал интенсивными отношения России и КНДР

Отношения России и КНДР носят интенсивный характер и продолжат развиваться, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«У нас интенсивные двусторонние отношения, которые реализуются, и мы будем дальше это делать, конечно», — сказал он.

Песков добавил, что сроки визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию пока не определены, проработка поездки еще не началась. Президент Владимир Путин пригласил Ким Чен Ына в Россию в начале сентября после встречи в Китае.

На открытой части встречи Путин указал на «особый, доверительный и дружеский» характер отношений между двумя странами и поблагодарил северокорейских военных в участии в операции по освобождению Курской области от ВСУ. Ким Чен Ын отметил, что КНДР будет помогать России чем сможет и будет «считать это братским долгом».

МИД отверг обвинения к КНДР насчет действия договора о ядерных испытаниях
Политика

До этого Путин и Ким Чен Ын вместе присутствовали на параде в Пекине, посвященном 80-летию Победы во Второй мировой войне.

Ким Чен Ын совершил шестидневный визит в Россию в 2023 году, тогда состоялась его встреча с Путиным на космодроме Восточный в Амурской области.

В июне 2024 года Путин прибыл с государственным визитом в Северную Корею, в рамках которого был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Документ предусматривает сотрудничество двух стран в вопросах военной помощи, а также в торговле, экономике, инвестициях, науке и технологиях.

