МИД отверг обвинения к КНДР насчет действия договора о ядерных испытаниях

России не может принять итоговый документ 14-й Конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), которая состоялась 26 сентября на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН, из-за содержащихся в нем обвинений в адрес Северной Кореи. Об этом говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте ведомства.

В заявлении сказано, что, несмотря на активное участие России в таких конференциях и внесенный страной вклад в составление итоговых документов, результаты последних месяцев обсуждений продемонстрировали «непреодолимый разрыв во взглядах России и стран Запада».

«Текст итогового документа 14-й Конференции не отвечает нашим подходам. Мы не можем принять содержащиеся в данной декларации обвинения в адрес нашего союзника — Корейской Народно-Демократической Республики», — сообщили в ведомстве. Там добавили, что, по указанным причинам, присоединение к любым антикорейским заявлениям и документам МИД России «не считает возможным».

Основной же причиной невступления ДВЗЯИ в силу МИД назвал «обструкционистскую позицию США» по отношению к договору. Сменяющие друг друга американские администрации не предпринимают усилий для ратификации ДВЗЯИ, отметили в ведомстве.

«В этой ситуации считаем абсолютно недопустимой попытку обвинить КНДР в том, что Договор так и не стал по-настоящему действующим международно-правовым механизмом», — отметили в МИДе, добавив, что на Северную Корея оказывалось «беспрецедентное» давление со стороны США и их союзников, с чем и связана позиция КНДР.

ДВЗЯИ (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний) — международный договор, принятый Генеральной Ассамблеей ООН в 1996 году, который полностью запрещает ядерные испытания в любой среде. Для вступления договора в силу требуется ратификация 44 стран с ядерным потенциалом, однако многие из них (включая КНДР) до сих пор не ратифицировали его. Россия подписала ДВЗЯИ в 1996 году и ратифицировала в 2000-м. В 2023 году президент Владимир Путин подписал закон об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ.

МИД отметил, что участие в мероприятии «даже в качестве наблюдателя» теперь лишено смысла. Однако Россия остается приверженной ценностям ДВЗЯИ и намерена и в будущем содействовать вступлению Договора в силу, хоть это и зависит не от Москвы, добавили там.