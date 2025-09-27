 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

МИД отверг обвинения к КНДР насчет действия договора о ядерных испытаниях

России не может принять итоговый документ 14-й Конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), которая состоялась 26 сентября на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН, из-за содержащихся в нем обвинений в адрес Северной Кореи. Об этом говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте ведомства.

В заявлении сказано, что, несмотря на активное участие России в таких конференциях и внесенный страной вклад в составление итоговых документов, результаты последних месяцев обсуждений продемонстрировали «непреодолимый разрыв во взглядах России и стран Запада».

«Текст итогового документа 14-й Конференции не отвечает нашим подходам. Мы не можем принять содержащиеся в данной декларации обвинения в адрес нашего союзника — Корейской Народно-Демократической Республики», — сообщили в ведомстве. Там добавили, что, по указанным причинам, присоединение к любым антикорейским заявлениям и документам МИД России «не считает возможным».

Основной же причиной невступления ДВЗЯИ в силу МИД назвал «обструкционистскую позицию США» по отношению к договору. Сменяющие друг друга американские администрации не предпринимают усилий для ратификации ДВЗЯИ, отметили в ведомстве.

Ким Чен Ын объявил о наличии у КНДР «секретного оружия»
Политика
Ким Чен Ын

«В этой ситуации считаем абсолютно недопустимой попытку обвинить КНДР в том, что Договор так и не стал по-настоящему действующим международно-правовым механизмом», — отметили в МИДе, добавив, что на Северную Корея оказывалось «беспрецедентное» давление со стороны США и их союзников, с чем и связана позиция КНДР.

ДВЗЯИ (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний) — международный договор, принятый Генеральной Ассамблеей ООН в 1996 году, который полностью запрещает ядерные испытания в любой среде. Для вступления договора в силу требуется ратификация 44 стран с ядерным потенциалом, однако многие из них (включая КНДР) до сих пор не ратифицировали его.

Россия подписала ДВЗЯИ в 1996 году и ратифицировала в 2000-м. В 2023 году президент Владимир Путин подписал закон об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ.

МИД отметил, что участие в мероприятии «даже в качестве наблюдателя» теперь лишено смысла. Однако Россия остается приверженной ценностям ДВЗЯИ и намерена и в будущем содействовать вступлению Договора в силу, хоть это и зависит не от Москвы, добавили там.

Читайте РБК в Telegram.

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Дуганова
ядерные испытания КНДР Россия ООН
Материалы по теме
В Иране заявили о получении секретных ядерных документов Израиля
Политика
MWM перечислил страны, способные на ядерный удар
Политика
Южнокорейские эксперты узнали о новом «секретном оружии» КНДР
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Politico рассказало, как Трамп стал «президентом Европы» Политика, 03:57
Над частью районов Пензенской области ввели план «Ковер» Политика, 03:54
Верховный лидер Ирана заявил о недоговороспособности США Политика, 03:50
Франция и 11 стран создали коалицию для поддержки Палестинской автономии Политика, 03:22
NBC сообщил о подготовке США ударов по наркокартелям внутри Венесуэлы Политика, 02:55
МИД отверг обвинения к КНДР насчет действия договора о ядерных испытаниях Политика, 02:33
Шерпа заявила об участии Путина в саммите G20 Политика, 02:13
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Мерц заявил, что Германия больше не живет в условиях мира Политика, 01:54
Посольство России в Лондоне предупредило об ответе при хищении активов Политика, 01:46
Как Совет Безопасности ООН восстановил санкции против Ирана Политика, 01:33
Rapira ответил на данные о рейдах силовиков из-за вывода средств в Дубай Финансы, 01:12
В Кривом Роге застрелили президента городской федерации самбо Общество, 01:05
Генпрокуратура подала иск к владельцам порта Туапсе Общество, 00:33
США рассекретят документы об исчезновении одной из первых женщин-пилотов Общество, 00:30