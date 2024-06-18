Ким Чен Ын встретил Путина в Пхеньяне. Видео

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Президент России Владимир Путин начал государственный визит в КНДР. В аэропорту Пхеньяна его встретил северокорейский лидер Ким Чен Ын. После Северной Кореи российский президент отправится во Вьетнам. Это второй визит Путина в КНДР, первый состоялся в июле 2000 года. Тогда Путин встречался с отцом нынешнего руководителя КНДР Ким Чен Иром.