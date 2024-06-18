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Политика ,  
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Ким Чен Ын встретил Путина в Пхеньяне. Видео

Появилось видео встречи Владимира Путина в аэропорту Пхеньяна

Ким Чен Ын встретил Путина в Пхеньяне. Видео
Video

Президент России Владимир Путин начал государственный визит в КНДР. В аэропорту Пхеньяна его встретил северокорейский лидер Ким Чен Ын. После Северной Кореи российский президент отправится во Вьетнам. Это второй визит Путина в КНДР, первый состоялся в июле 2000 года. Тогда Путин встречался с отцом нынешнего руководителя КНДР Ким Чен Иром.

Путин впервые с 2000 года прибыл с визитом в КНДР
Политика
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Владимир Путин Ким Чен Ын Северная Корея Пхеньян КНДР
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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Чен Ын Ким

лидер КНДР
8 января 1982 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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