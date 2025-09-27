Суд арестовал двух фигурантов дела о суррогатном алкоголе в Ленобласти

Video

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух фигурантов уголовного дела о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

«Сланцевской городской прокуратурой поддержано ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух местных жителей — женщины 1964 года рождения и мужчины 1946 года рождения, — говорится в сообщении. — С учетом позиции прокурора в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».

В отношении остальных причастных меру пресечения изберут позднее. В сообщении не уточняется, на какой срок арестовали фигурантов. По данным ТАСС, он составит два месяца.

По информации следствия, женщина, не имея соответствующей лицензии, закупала и поставляла алкогольную продукцию. Она хранила ее в городе Сланцы и сбывала второму обвиняемому, который продавал алкоголь возле деревни Гостицы Сланцевского района.

В сентябре в Ленинградской области от отравления суррогатным алкоголем умерли 25 человек. По подозрению в сбыте задержали двух местных жителей — жителя села Гостицы и его знакомую. По данным следствия, пенсионер приобретал спирт, разводил его и продавал. В домах погибших нашли одинаковые тары от немаркированного алкоголя.