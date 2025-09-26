В Ленобласти семь человек насмерть отравились суррогатным алкоголем
Семь человек скончались за последние сутки в Сланцевском районе Ленинградской области в результате отравления суррогатным алкоголем, сообщает «Фонтанка». Еще трое находятся в больнице, их состояние не уточняется.
Под подозрением находится пенсионер, жену которого также спасают врачи. Областная прокуратура начала расследование. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». По делу уже есть задержанные.
РБК обратился за комментарием в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и ЛО, в СК и Комитет по здравоохранению Ленинградской области.
В конце августа пять человек умерли в результате отравления суррогатным алкоголем в Балахне Нижегородской области. Следователями было возбуждено уголовное дело о «сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности». Статья предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до десяти лет.
