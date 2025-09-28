При ракетном обстреле Белгорода пострадали два человека
В Белгороде в результате ракетного обстрела пострадали два человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его данным, в городскую больницу № 2 везут мужчину с осколочным ранением живота и женщину, которой предварительно диагностировали баротравму.
«Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Информация о последствиях уточняется», — заверил губернатор. Вскоре он заявил, что по всей территорией Белгородской области действует сигнал ракетной опасности.
Незадолго до этого Гладков сообщил об атаке Вооруженными силами Украины автомобиля в селе Отрадное Белгородского района. Дрон влетел в машину, где находились супруги. Их уже перевели в горбольницу № 2 Белгорода, медики оценили состояние раненных как стабильное.
Кроме того, 28 сентября в селе Новостроевка-Первая Белгородской области погиб мужчина, пострадавший при взрыве беспилотника. Его доставили в тяжелом состоянии в Грайворонскую районную больницу с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями шеи, грудной клетки, живота, рук и ног. Спасти пострадавшего не удалось.
