Три человека пострадали при атаке дронов на предприятие в Шебекино
В Белгородской области трое человек получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на производственное предприятие в Шебекино, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
В результате удара дронов пострадали трое сотрудников предприятия. Мужчина получил минно-взрывную травму и осполочные ранения головы, спины, плеча и руки, другая пострадавшая — осколочные ранения руки и головы. Еще одна женщина получила ранение глаза и осколочное ранение грудной клетки.
Глава региона уточнил, что всех пострадавших госпитализировали, им оказывают необходимая медицинская помощь. Информация о последствиях уточняется.
В период с 20.00 до 23.00 мск 27 сентября силы ПВО сбили 11 дронов ВСУ, из них над территорией Ростовской области уничтожили шесть беспилотников, над Курской областью — три, а над Белгородской — два дрона.
Вечером 27 сентября в результате ракетного обстрела ВСУ Белгорода пострадали три мирных жителя, включая 16-летнего подростка.
У всех пострадавших диагностировали баротравмы, их госпитализировали. В момент удара мальчик и одна из женщин находились на улице, другая пострадавшая находилась в многоквартирном жилом доме.
