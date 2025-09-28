 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Три человека пострадали при атаке дронов на предприятие в Шебекино

Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгородской области трое человек получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на производственное предприятие в Шебекино, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате удара дронов пострадали трое сотрудников предприятия. Мужчина получил минно-взрывную травму и осполочные ранения головы, спины, плеча и руки, другая пострадавшая — осколочные ранения руки и головы. Еще одна женщина получила ранение глаза и осколочное ранение грудной клетки.

Глава региона уточнил, что всех пострадавших госпитализировали, им оказывают необходимая медицинская помощь. Информация о последствиях уточняется.

Гладков показал последствия ракетного удара в Белгороде
Политика

В период с 20.00 до 23.00 мск 27 сентября силы ПВО сбили 11 дронов ВСУ, из них над территорией Ростовской области уничтожили шесть беспилотников, над Курской областью — три, а над Белгородской — два дрона.

Вечером 27 сентября в результате ракетного обстрела ВСУ Белгорода пострадали три мирных жителя, включая 16-летнего подростка.

У всех пострадавших диагностировали баротравмы, их госпитализировали. В момент удара мальчик и одна из женщин находились на улице, другая пострадавшая находилась в многоквартирном жилом доме.

