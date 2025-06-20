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ПМЭФ-2025 ,  
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Путин заявил, что его беспокоит угроза третьей мировой войны

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ПМЭФ-2025
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Военная операция на Украине
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Война Израиля и Ирана
Путин заявил, что обеспокоен скатыванием мира к третьей мировой войне, в том числе из-за противостояния Ирана и Израиля. Президент призвал искать пути решения конфликта

Путин заявил, что его беспокоит угроза третьей мировой войны
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Президент России Владимир Путин заявил, что его беспокоит скатывание мира к третьей мировой войне. Трансляцию его выступления ведет РБК.

«Очень много конфликтного потенциала, он растет. Нас это касается напрямую — конфликт, который мы переживаем на Украине. <…> И конечно, нас очень беспокоит то, что происходит вокруг ядерных объектов Ирана», — сказал он.

Путин подчеркнул, что происходящее на Ближнем Востоке требует внимания и поиска путей решения конфликта, особенно мирными средствами — по всем направлениям. «Ради этого в том числе мы здесь собрались», — добавил президент.

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В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, связав это с тем, что тот приблизился к созданию ядерного оружия. Тегеран обвинения отверг и начал наносить ответные удары.

В день начала боевых действий Путин поговорил по телефону с иранским коллегой Масудом Пезешкианом и израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и предложил стать посредником в урегулировании конфликта между странами.

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Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Владимир Путин ПМЭФ Третья мировая война Израиль Иран Украина Военная операция на Украине
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