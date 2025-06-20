Путин заявил, что его беспокоит угроза третьей мировой войны
Президент России Владимир Путин заявил, что его беспокоит скатывание мира к третьей мировой войне. Трансляцию его выступления ведет РБК.
«Очень много конфликтного потенциала, он растет. Нас это касается напрямую — конфликт, который мы переживаем на Украине. <…> И конечно, нас очень беспокоит то, что происходит вокруг ядерных объектов Ирана», — сказал он.
Путин подчеркнул, что происходящее на Ближнем Востоке требует внимания и поиска путей решения конфликта, особенно мирными средствами — по всем направлениям. «Ради этого в том числе мы здесь собрались», — добавил президент.
В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, связав это с тем, что тот приблизился к созданию ядерного оружия. Тегеран обвинения отверг и начал наносить ответные удары.
В день начала боевых действий Путин поговорил по телефону с иранским коллегой Масудом Пезешкианом и израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и предложил стать посредником в урегулировании конфликта между странами.
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