Захарова увидела риск Третьей мировой, если Украина готовит провокации

Захарова обратила внимание на сообщение, что Киев хочет провести провокацию с «российскими» дронами в Польше и Румынии, чтобы добиться вмешательства НАТО в конфликт. Европа еще не была так близка к Третьей мировой, написала она

Если Украина планирует провести операцию «под ложным флагом» в Румынии и Польше, если эта информация правдива, то Европа еще никогда в современности не была столь близка к началу Третьей мировой войны. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в телеграм-канале.

Дипломат сослалась на сообщения венгерских СМИ, в частности, издания Pesti Srа́cok о том, что администрация президента Украины Владимира Зеленского планирует провести диверсии в Румынии и Польше с целью обвинить в них Россию.

Портал утверждал, цитируя сообщение из неназванного Telegram-канала, что Киев планирует атаки и бомбардировки крупных логистических узлов в Румынии и Польше, через которые осуществляется переброска иностранного оружия на Украину. Атаку, как сообщило издание, планируется осуществить с использованием беспилотников российского производства с территории Западной Украины. По данным портала, должны были быть задействованы перехваченные и отремонтированные российские дроны «Герань» специально оснащенные боевыми зарядами.

После этого, как утверждает Pesti Srа́cok, администрация Зеленского намерена организовать в украинских и зарубежных СМИ информационную кампанию, чтобы обвинить Россию в атаках на территорию стран НАТО и добиться прямого вмешательства блока в конфликт.

«Если все это подтвердится, то мы должны признать: никогда в современности Европа не была столь близко к началу Третьей мировой войны», — написала Захарова.

В сентябре сразу несколько стран обвинили Россию в нарушении своего воздушного пространства беспилотниками или истребителями. Это были Польша, Румыния и Эстония. О дронах сообщали и в Дании, но власти подчеркнули, что не располагают доказательствами, которые бы подтвердили причастность России.

Эстония и Польша задействовали статью 4 устава НАТО о консультациях с союзниками на случай угрозы безопасности. Страны НАТО на этом фоне начали операцию «Восточный часовой».

Москва называет обвинения необоснованными. В российском посольстве в Лондоне отмечали, что у руководства Украины есть возможности для того, чтобы направлять беспилотники в сторону Польши «под чужим флагом».

Накануне Зеленский также заявил о нарушении воздушного пространства страны дронами-разведчиками возле границы с Венгрией. Глава государства предположил, что к этому может быть причастен сам Будапешт. «Предварительные оценки показывают, что они [дроны], возможно, проводили разведку промышленного потенциала приграничных районов Украины», — заявил Зеленский. Глава венгерского МИДа Петер Сийярто в ответ обвинил украинского президента в «антивенгерской одержимости».