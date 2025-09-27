Захарова увидела риск Третьей мировой, если Украина готовит провокации
Если Украина планирует провести операцию «под ложным флагом» в Румынии и Польше, если эта информация правдива, то Европа еще никогда в современности не была столь близка к началу Третьей мировой войны. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в телеграм-канале.
Дипломат сослалась на сообщения венгерских СМИ, в частности, издания Pesti Srа́cok о том, что администрация президента Украины Владимира Зеленского планирует провести диверсии в Румынии и Польше с целью обвинить в них Россию.
Портал утверждал, цитируя сообщение из неназванного Telegram-канала, что Киев планирует атаки и бомбардировки крупных логистических узлов в Румынии и Польше, через которые осуществляется переброска иностранного оружия на Украину. Атаку, как сообщило издание, планируется осуществить с использованием беспилотников российского производства с территории Западной Украины. По данным портала, должны были быть задействованы перехваченные и отремонтированные российские дроны «Герань» специально оснащенные боевыми зарядами.
После этого, как утверждает Pesti Srа́cok, администрация Зеленского намерена организовать в украинских и зарубежных СМИ информационную кампанию, чтобы обвинить Россию в атаках на территорию стран НАТО и добиться прямого вмешательства блока в конфликт.
«Если все это подтвердится, то мы должны признать: никогда в современности Европа не была столь близко к началу Третьей мировой войны», — написала Захарова.
В сентябре сразу несколько стран обвинили Россию в нарушении своего воздушного пространства беспилотниками или истребителями. Это были Польша, Румыния и Эстония. О дронах сообщали и в Дании, но власти подчеркнули, что не располагают доказательствами, которые бы подтвердили причастность России.
Эстония и Польша задействовали статью 4 устава НАТО о консультациях с союзниками на случай угрозы безопасности. Страны НАТО на этом фоне начали операцию «Восточный часовой».
Москва называет обвинения необоснованными. В российском посольстве в Лондоне отмечали, что у руководства Украины есть возможности для того, чтобы направлять беспилотники в сторону Польши «под чужим флагом».
Накануне Зеленский также заявил о нарушении воздушного пространства страны дронами-разведчиками возле границы с Венгрией. Глава государства предположил, что к этому может быть причастен сам Будапешт. «Предварительные оценки показывают, что они [дроны], возможно, проводили разведку промышленного потенциала приграничных районов Украины», — заявил Зеленский. Глава венгерского МИДа Петер Сийярто в ответ обвинил украинского президента в «антивенгерской одержимости».
Читайте РБК в Telegram.
В Киргизии досрочно распустили парламент
Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом
Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном
«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию
«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины
Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»
Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов
Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол
В Шереметьево столкнулись два самолета
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов