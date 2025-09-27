 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Захарова увидела риск Третьей мировой, если Украина готовит провокации

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне
Сюжет
Военная операция на Украине
Захарова обратила внимание на сообщение, что Киев хочет провести провокацию с «российскими» дронами в Польше и Румынии, чтобы добиться вмешательства НАТО в конфликт. Европа еще не была так близка к Третьей мировой, написала она

Если Украина планирует провести операцию «под ложным флагом» в Румынии и Польше, если эта информация правдива, то Европа еще никогда в современности не была столь близка к началу Третьей мировой войны. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в телеграм-канале.

Дипломат сослалась на сообщения венгерских СМИ, в частности, издания Pesti Srа́cok о том, что администрация президента Украины Владимира Зеленского планирует провести диверсии в Румынии и Польше с целью обвинить в них Россию.

Портал утверждал, цитируя сообщение из неназванного Telegram-канала, что Киев планирует атаки и бомбардировки крупных логистических узлов в Румынии и Польше, через которые осуществляется переброска иностранного оружия на Украину. Атаку, как сообщило издание, планируется осуществить с использованием беспилотников российского производства с территории Западной Украины. По данным портала, должны были быть задействованы перехваченные и отремонтированные российские дроны «Герань» специально оснащенные боевыми зарядами.

После этого, как утверждает Pesti Srа́cok, администрация Зеленского намерена организовать в украинских и зарубежных СМИ информационную кампанию, чтобы обвинить Россию в атаках на территорию стран НАТО и добиться прямого вмешательства блока в конфликт.

В Румынии оценили вероятность расширения конфликта за пределы Украины
Политика
Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

«Если все это подтвердится, то мы должны признать: никогда в современности Европа не была столь близко к началу Третьей мировой войны», — написала Захарова.

В сентябре сразу несколько стран обвинили Россию в нарушении своего воздушного пространства беспилотниками или истребителями. Это были Польша, Румыния и Эстония. О дронах сообщали и в Дании, но власти подчеркнули, что не располагают доказательствами, которые бы подтвердили причастность России.

Эстония и Польша задействовали статью 4 устава НАТО о консультациях с союзниками на случай угрозы безопасности. Страны НАТО на этом фоне начали операцию «Восточный часовой».

Москва называет обвинения необоснованными. В российском посольстве в Лондоне отмечали, что у руководства Украины есть возможности для того, чтобы направлять беспилотники в сторону Польши «под чужим флагом».

Накануне Зеленский также заявил о нарушении воздушного пространства страны дронами-разведчиками возле границы с Венгрией. Глава государства предположил, что к этому может быть причастен сам Будапешт. «Предварительные оценки показывают, что они [дроны], возможно, проводили разведку промышленного потенциала приграничных районов Украины», — заявил Зеленский. Глава венгерского МИДа Петер Сийярто в ответ обвинил украинского президента в «антивенгерской одержимости».

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Полина Дуганова
Мария Захарова Украина беспилотники провокация Румыния Польша
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
