Правые в Австрии увидели «окно возможностей» с Россией из-за Трампа

Лидер правых в Австрии Кикль увидел окно возможностей с Россией из-за Трампа
Герберт Кикль
Герберт Кикль (Фото: Martin Juen / imago-images.de / Global Look Press)

Лидер «Австрийской партии свободы» (FPÖ) Герберт Кикль заявил о необходимости ЕС изменить подход к отношениям с Россией. Он считает, что на фоне отсутствия интереса президента США Дональда Трампа к проблемам Европы «открылось окно возможностей» для сближения с Москвой, пишет газета Der Standard.

«Именно это давно не нравится американцам. Целью должна стать общая архитектура безопасности, а не повторение холодной войны или даже Третьей мировой войны. И ситуация такова, что мы живем на одном континенте с Россией», — подчеркнул политик.

Лукашенко заявил об отсутствии у Путина планов воевать с Европой
Политика
Александр Лукашенко и Ольга Скабеева

Кроме того, Кикль призвал власти Австрии не торопиться с введением мер против России. Он считает, что страна должна заниматься укреплением собственного нейтралитета.

Австрийская партия свободы набрала 28,8% голосов на выборах в Национальный совет (нижняя палата парламента) осенью 2024 года. Это лучший результат в истории существования партии. Депутаты в итоге получили 57 из 183 мест. В Бундесрате (верхней палате парламента) у членов партии 16 из 61 места. Также трое депутатов этой партии представляют страну в Европарламенте. Всего у Австрии там 19 мест.

Отношения между Россией и западными странами значительно ухудшились после начала военной операции на Украине в 2022 году. В США и ЕС действия Москвы тогда осудили, ввели против нее санкции. Однако со временем между Вашингтоном и Европой возникли разногласия, как в вопросе помощи Киеву, так и в позиции по отношениям с Москвой. 

23 сентября Дональд Трамп выступил с речью на юбилейной 80-й Генассамблее ООН, в которой немало времени уделил критике ЕС. По его словам, европейские страны «катятся в ад». До этого он потребовал от членов НАТО повысить военные бюджеты с 2% ВВП до 5%, чтобы снять часть нагрузки с Вашингтона и выступал за то, чтобы ЕС взял на себя единоличное бремя помощи Украине. Аналитики считают, что США начали «культурную войну» против Европы. 

Захарова назвала условие «перезагрузки» отношений с Европой
Политика
Мария Захарова

Глава МИД России Сергей Лавров в сентябре 2025-го заявил, что Запад сам разорвал контакты с Москвой и если захочет их восстановить, то стоит понимать — «как в прошлом уже быть не может». В Москве также считают, что разговоры о европейской безопасности без России несостоятельны.

В апреле этого же года президент России Владимир Путин подчеркивал, что верит в восстановление отношений с Европой. По его словам, в ЕС есть люди, которые поддерживают Москву, но не все об этом говорят громко.  

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

