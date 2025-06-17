Захарова назвала условие «перезагрузки» отношений с Европой
Перезагрузка отношений России со странами Европы возможна при условии появления в них политиков, готовых к прагматичному диалогу без предварительных условий, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова в интервью журналу «Евразимут». По ее словам, такие политики будут прежде всего ориентированы на интересы своих граждан.
«Это, естественно, подразумевает отказ от политики давления, ультиматумов и требований каких-либо уступок, к чему постоянно прибегают нынешние политэлиты в Европе», — сказала дипломат в ответ на вопрос журналиста, возможна ли перезагрузка отношений с Европой.
Среди других условий для такой «перезагрузки» дипломат назвала сворачивание «враждебной антироссийской линии», прекращение санкционной политики и отказ от военных поставок Украине.
О том, что Москва сохраняет надежду на возобновление отношений с Европой, заявил в мае 2025 года президент России Владимир Путин по итогам праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
«Рано или поздно, в том числе опираясь на уроки истории, на мнение своих народов, мы начнем двигаться в сторону восстановления конструктивных отношений с государствами Европы», — сказал тогда Путин. Выступление российского лидера опубликовал сайт Кремля.
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