Лукашенко заявил об отсутствии у Путина планов воевать с Европой

Александр Лукашенко и Ольга Скабеева (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Президент России Владимир Путин не собирается воевать с Европой через пять лет. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью ведущей программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» Ольге Скабеевой.

«А я вам скажу: никакой войны Путин, руководство России не планируют. И никакой войны через пять лет не будет. Понимаешь, мы наелись», — сказал президент Белоруссии, комментируя заявления лидеров Европы о возможности полномасштабного конфликта с Россией в течение пяти лет.

По мнению белорусского президента, подобные высказывания европейских политиков связаны с желанием нагнетать ситуацию вокруг конфликта на Украине, а также объяснить планы по вооружении Европы оружием и созданию единой армии Евросоюза.

Он также упомянул разговор с Путиным, в ходе которого обсуждалась ситуация в Европе, когда в ЕС пригрозили России невозможностью торговать по Балтике.

«Я так в шутку говорю: «Знаешь, Владимир Владимирович, придется военными судами сопровождать сухогрузы наши». Мы пошутили, посмеялись и все. Вот в таком плане. А вполне это реально, если они нас попытаются запереть в нарушение международных правил. Мы же не лезем на их территорию. И мы никогда не планировали никакого нападения на Европу. Они это прекрасно знают», — добавил он.



Лукашенко прибыл в Москву 13 марта для участия в переговорах с Владимиром Путиным. По их итогам стороны заключили совместное заявление о расширении экономического сотрудничества, включая промышленность и инфраструктуру, а также обсудили договор о гарантиях безопасности.