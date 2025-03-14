Лукашенко заявил об отсутствии у Путина планов воевать с Европой
Президент России Владимир Путин не собирается воевать с Европой через пять лет. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью ведущей программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» Ольге Скабеевой.
«А я вам скажу: никакой войны Путин, руководство России не планируют. И никакой войны через пять лет не будет. Понимаешь, мы наелись», — сказал президент Белоруссии, комментируя заявления лидеров Европы о возможности полномасштабного конфликта с Россией в течение пяти лет.
По мнению белорусского президента, подобные высказывания европейских политиков связаны с желанием нагнетать ситуацию вокруг конфликта на Украине, а также объяснить планы по вооружении Европы оружием и созданию единой армии Евросоюза.
Он также упомянул разговор с Путиным, в ходе которого обсуждалась ситуация в Европе, когда в ЕС пригрозили России невозможностью торговать по Балтике.
«Я так в шутку говорю: «Знаешь, Владимир Владимирович, придется военными судами сопровождать сухогрузы наши». Мы пошутили, посмеялись и все. Вот в таком плане. А вполне это реально, если они нас попытаются запереть в нарушение международных правил. Мы же не лезем на их территорию. И мы никогда не планировали никакого нападения на Европу. Они это прекрасно знают», — добавил он.
Лукашенко прибыл в Москву 13 марта для участия в переговорах с Владимиром Путиным. По их итогам стороны заключили совместное заявление о расширении экономического сотрудничества, включая промышленность и инфраструктуру, а также обсудили договор о гарантиях безопасности.
Читайте РБК в Telegram.
«Мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с Путиным» — Трамп
Путин назвал условие прекращения боевых действий
ЕС исключил из санкционных списков министра и несколько бизнесменов
Лукашенко заявил, что объединения России и Белоруссии в ближайшее время не произойдет
«Орешник» скоро поступит на вооружение белорусской армии
Собянин рассказал об изменениях в «Лужниках»
Квартиры до ₽5 млн: что можно купить за такую сумму в Москве
Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика
Apple внедрит новую функцию в AirPods
Как изменятся ПДД для самокатов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов