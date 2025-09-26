Каллас: не только ЕС несет ответственность за помощь Киеву в конфликте

По словам Каллас, Трамп обещал положить конец украинскому конфликту, поэтому ответственность за помощь Украине не может лежать только на Европе

Кая Каллас (Фото: Yves Herman / Reuters)

Европа не несет единоличной ответственности за помощь Украине, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на фоне слов американского президента Дональда Трампа о том, что Украина сможет добиться успехов на фронте благодаря помощи ЕС и НАТО. Об этом она сказала в кулуарах Генассамблеи ООН, сообщает Politico.

«Он [Трамп] был тем, кто обещал остановить [конфликт]. <...> Значит, это не может быть на нашей совести», — ответила Каллас.

Она также подчеркнула, что Североатлантический альянс не существует без США, поэтому если Трамп говорит о том, что «должно делать НАТО, это также означает и то, что должна делать Америка».

После встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским Трамп заявил, что Украина при поддержке Европы и НАТО может вернуть все утраченные территории и, «может быть, даже пойти дальше». «При наличии времени, терпения, финансовой поддержки Европы и, в частности, НАТО сохранение первоначальных границ, с которых началась эта война, вполне возможно», — написал 23 сентября Трамп.

Изменение тона американского лидера в Кремле объяснили встречей с Зеленским. «Разумеется, господин Трамп услышал о том, что происходит, в версии Зеленского. И, по всей видимости, на этот момент эта версия и стала причиной такой оценки, которую мы слышали», — считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как сообщил позднее Bloomberg, украинские и европейские чиновники считают спорным утверждение главы Белого дома о том, что у Украины есть возможность вернуть все утраченные территории при поддержке ЕС.

NBC со ссылкой на источники писал, что Украина и ее союзники не ждут изменений в позиции США по украинскому конфликту после слов американского президента. Кроме того, CNN сообщал, что Трамп таким образом пытается оказать давление на Москву и заставить ее сесть за стол переговоров.