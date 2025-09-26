 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
ЕС отверг единоличную ответственность за помощь Украине в конфликте

Сюжет
Военная операция на Украине
По словам Каллас, Трамп обещал положить конец украинскому конфликту, поэтому ответственность за помощь Украине не может лежать только на Европе
Кая Каллас
Кая Каллас (Фото: Yves Herman / Reuters)

Европа не несет единоличной ответственности за помощь Украине, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на фоне слов американского президента Дональда Трампа о том, что Украина сможет добиться успехов на фронте благодаря помощи ЕС и НАТО. Об этом она сказала в кулуарах Генассамблеи ООН, сообщает Politico.

«Он [Трамп] был тем, кто обещал остановить [конфликт]. <...> Значит, это не может быть на нашей совести», — ответила Каллас.

Она также подчеркнула, что Североатлантический альянс не существует без США, поэтому если Трамп говорит о том, что «должно делать НАТО, это также означает и то, что должна делать Америка».

Туск обвинил Трампа в перекладывании на Европу ответственности за Украину
Политика
Фото:Андрей Андриенко / пресс-служба 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ / Reuters

После встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским Трамп заявил, что Украина при поддержке Европы и НАТО может вернуть все утраченные территории и, «может быть, даже пойти дальше». «При наличии времени, терпения, финансовой поддержки Европы и, в частности, НАТО сохранение первоначальных границ, с которых началась эта война, вполне возможно», — написал 23 сентября Трамп.

Изменение тона американского лидера в Кремле объяснили встречей с Зеленским. «Разумеется, господин Трамп услышал о том, что происходит, в версии Зеленского. И, по всей видимости, на этот момент эта версия и стала причиной такой оценки, которую мы слышали», — считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как сообщил позднее Bloomberg, украинские и европейские чиновники считают спорным утверждение главы Белого дома о том, что у Украины есть возможность вернуть все утраченные территории при поддержке ЕС.

NBC со ссылкой на источники писал, что Украина и ее союзники не ждут изменений в позиции США по украинскому конфликту после слов американского президента. Кроме того, CNN сообщал, что Трамп таким образом пытается оказать давление на Москву и заставить ее сесть за стол переговоров.

Кая Каллас фото
Кая Каллас
политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
