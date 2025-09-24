Общество,
Аэропорт Сочи временно не принимает самолеты
Росавиация сообщила о вводе ограничений на полеты в аэропорту Сочи
Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Сочи, сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем телеграм-канале. Это связано с обеспечением безопасности полетов, пояснил он.
«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко.
Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в городе объявлена угроза атаки безэкипажных катеров. Он призвал отдыхающих не находиться на открытом пространстве около моря.
