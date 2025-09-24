Политика,
0
В Сочи и Сириусе ввели опасность атаки безэкипажных катеров
Сочи
Глава администрации Сириуса Дмитрий Плишкин сообщил, что на территории объявлена угроза атаки безэкипажных катеров.
«Прошу всех покинуть территорию пляжей и укрыться в безопасном месте», — написал он в телеграм-канале.
Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил об аналогичных мерах в городе. «Не находитесь на открытом пространстве около моря», — призвал он.
Прошунин уточнил, что гражданам стоит сохранять спокойствие и доверять лишь официальным источникам информации, сигнал отменят, как только обстановка станет безопасной.
Материал дополняется.