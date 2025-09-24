В Сочи и Сириусе ввели опасность атаки безэкипажных катеров

Сочи (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Глава администрации Сириуса Дмитрий Плишкин сообщил, что на территории объявлена угроза атаки безэкипажных катеров.

«Прошу всех покинуть территорию пляжей и укрыться в безопасном месте», — написал он в телеграм-канале.

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил об аналогичных мерах в городе. «Не находитесь на открытом пространстве около моря», — призвал он.

Прошунин уточнил, что гражданам стоит сохранять спокойствие и доверять лишь официальным источникам информации, сигнал отменят, как только обстановка станет безопасной.

Материал дополняется.