Политика⁠,
В Сочи и Сириусе ввели опасность атаки безэкипажных катеров

Сочи
Сочи (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Глава администрации Сириуса Дмитрий Плишкин сообщил, что на территории объявлена угроза атаки безэкипажных катеров.

«Прошу всех покинуть территорию пляжей и укрыться в безопасном месте», — написал он в телеграм-канале.

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил об аналогичных мерах в городе. «Не находитесь на открытом пространстве около моря», — призвал он.

В Сочи объявили эвакуацию на пляжах
Политика
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Прошунин уточнил, что гражданам стоит сохранять спокойствие и доверять лишь официальным источникам информации, сигнал отменят, как только обстановка станет безопасной.

Материал дополняется.

Анастасия Лежепекова
Сочи Сириус Краснодарский край
