В Новороссийске ввели режим ЧС после атаки дронов

Мэр Кравченко объявил режим ЧС в Новороссийске после атаки дронов

Днем центр города подвергся атаке БПЛА, погибли два человека, шесть пострадали. В Новороссийске снова объявлена угроза ударов беспилотников

Фото: Tsuguliev / Shutterstock

В Новороссийске после атаки дронов на центр города введен режим ЧС, развернут оперативный штаб для координации действий всех служб, сообщил глава города Андрей Кравченко.

«Все службы находятся в режиме функционирования «Чрезвычайная ситуация» и задействованы на месте. Ведутся поиски возможных мест падения обломков БПЛА. На базе Технико-экономического лицея развернут стационарный пункт временного размещения», — написал он.

Ранее краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что город подвергся «чудовищной атаке». Погибли два человека, пострадавших — шестеро.

Кондратьев указал, что были повреждены гостиница «Новороссийск» и пять домов. Также поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщала компания. Также повреждены 20 машин, три из них сгорели полностью.

Возгорание кровли многоквартирного дома на улице Шевченко (рядом с гостиницей «Новороссийск») локализовали, пожарные тушат пожар, добавил Кравченко. По его словам, для устранения последствий атаки задействовали все силы и средства.

Тревогу в связи с риском атаки беспилотников и безэкипажных катеров в городе объявили около 10:00, об ударе по центру Новороссийска Кондратьев сообщил в 13:35. После 15:00 Кравченко повторно заявил о риске атаки БПЛА и сообщил о сиренах в городе. Ранее об угрозе атак безэкипажных катеров сообщили власти Туапсе и Геленджика. Угроза атаки БПЛА примерно с 13:30 действует и в Анапе.