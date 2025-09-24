 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Сочи объявили эвакуацию на пляжах

Мэр: в Сочи эвакуируют пляжи из-за атак безэкипажных катеров в Черном море
Сюжет
Военная операция на Украине
Отдыхающих эвакуируют из-за атак беспилотников, в том числе морских, на более северных черноморских курортах. В Новороссийске при атаке дронов погибли два человека, семь пострадали
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В Сочи объявлена эвакуация людей с пляжей из-за атак на другие города Краснодарского края, сообщил мэр города Андрей Прошунин.

«В связи с сегодняшними атаками киевского режима на Краснодарский край с использованием безэкипажных катеров в акватории Черного моря городским оперативным штабом Сочи принято решение провести превентивные меры — эвакуацию отдыхающих на пляжах», — рассказал мэр.

В Сочи объявили эвакуацию на пляжах
Video

По его словам, сейчас ситуация в норме, при риске угроз будет запущена система оповещения.

В Новороссийске ввели режим ЧС после атаки дронов
Политика
Фото:Tsuguliev / Shutterstock

Днем 24 сентября атаке беспилотников подвергся Новороссийск. Под ударом оказался центр города, погибли два человека, семь пострадали. Были повреждены гостиница «Новороссийск» и пять домов, сгорели три автомобиля, еще 17 повреждены. В городе объявлен режим ЧС. 

В Новороссийске все еще действует режим опасности атаки БПЛА. Тревога в связи с риском таких ударов или атак безэкипажных катеров была объявлена также в Туапсе, Геленджике, Анапе. 

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Сочи пляжи эвакуация морские дроны Краснодарский край туристы
Материалы по теме
В центре Новороссийска повреждены жилые дома из-за атаки беспилотников
Политика
В Новороссийске ввели режим ЧС после атаки дронов
Политика
Жителей Туапсе предупредили о морских дронах ВСУ в Черном море
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 99,04 (+0,07) Инвестиции, 12:34 Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 83,35 (-0,67) Инвестиции, 12:34
Минобороны сообщило об уничтожении 90% блокированной группировки ВСУ Политика, 16:57
Глава IIHF назвал сроки принятия следующего решения по допуску России Спорт, 16:55
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 16:52
К телу сбежавшего из суда Авакяна не допустили петербургских силовиков Общество, 16:48
Страховщики начали создавать продукты для беспилотного транспорта Отрасли, 16:45
Аэропорт Сочи временно не принимает самолеты Общество, 16:44
В Сочи и Сириусе ввели опасность атаки безэкипажных катеров Политика, 16:39
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
В России анонсировали увеличение размера МРОТ Экономика, 16:38
Уолтц заявил, что Трамп желает мира на Украине, чего бы это ни стоило Политика, 16:36
Правительство одобрило проект федерального бюджета на три года Экономика, 16:33
В Центробанке исключили переход экономики в стадию рецессии в этом году Экономика, 16:33
Как виртуальные операторы связи влияют на развитие финтех-экосистем Отрасли, 16:24
«Суспільне» узнало о встрече Мелании Трамп с женой Зеленского Политика, 16:22
Правительство утвердило календарь праздничных дней в 2026 году Политика, 16:22