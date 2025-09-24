В Сочи объявили эвакуацию на пляжах
В Сочи объявлена эвакуация людей с пляжей из-за атак на другие города Краснодарского края, сообщил мэр города Андрей Прошунин.
«В связи с сегодняшними атаками киевского режима на Краснодарский край с использованием безэкипажных катеров в акватории Черного моря городским оперативным штабом Сочи принято решение провести превентивные меры — эвакуацию отдыхающих на пляжах», — рассказал мэр.
По его словам, сейчас ситуация в норме, при риске угроз будет запущена система оповещения.
Днем 24 сентября атаке беспилотников подвергся Новороссийск. Под ударом оказался центр города, погибли два человека, семь пострадали. Были повреждены гостиница «Новороссийск» и пять домов, сгорели три автомобиля, еще 17 повреждены. В городе объявлен режим ЧС.
В Новороссийске все еще действует режим опасности атаки БПЛА. Тревога в связи с риском таких ударов или атак безэкипажных катеров была объявлена также в Туапсе, Геленджике, Анапе.
Читайте РБК в Telegram.