Зарплаты чиновникам и дипломатам поднимут на 7,6%

Путин повысил с октября оклады госслужащих и дипломатов на 7,6%

Путин поднял зарплаты российским чиновникам и дипломатам. Их оклад вырастет на 7,6% в зависимости от должности и ранга. Индексация начнет действовать с октября.

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих и дипломатов. Их зарплаты с 1 октября вырастут на 7,6%. Документ опубликован на портале правовых актов.

«Повысить <…> размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями и <…> присвоенными им классными чинами», — сказано в указе.

Повышение зарплат с октября будет также у военнослужащих, сотрудников силовых структур и нескольких категорий бюджетников. В апреле правительство планировало для них индексацию в 4,5%. Однако в июле Минобороны предложило поднять оклады военным на 7,6%.

В августе, когда кабмин утвердил итоговый коэффициент индексации, уточнялось, что власти предусмотрели 30,8 млрд руб. на индексацию зарплаты вышеупомянутым работникам в федеральном бюджете на три года, включая 2025 год.

1 апреля Путин подписал указ, которым уравнял зарплаты глав российских регионов и вице-премьеров правительства. Изменения вступят в силу с начала следующего года.

По данным Росстата, в 2022 году (более свежих данных нет) среднемесячная заработная плата гражданских служащих в госорганах (как федеральных, так и региональных) составила 79,8 тыс. руб. В центральных аппаратах федеральных органов она равнялась 197 тыс. руб.

Материал дополняется