Зарплаты чиновникам и дипломатам поднимут на 7,6%
Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих и дипломатов. Их зарплаты с 1 октября вырастут на 7,6%. Документ опубликован на портале правовых актов.
«Повысить <…> размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями и <…> присвоенными им классными чинами», — сказано в указе.
Повышение зарплат с октября будет также у военнослужащих, сотрудников силовых структур и нескольких категорий бюджетников. В апреле правительство планировало для них индексацию в 4,5%. Однако в июле Минобороны предложило поднять оклады военным на 7,6%.
В августе, когда кабмин утвердил итоговый коэффициент индексации, уточнялось, что власти предусмотрели 30,8 млрд руб. на индексацию зарплаты вышеупомянутым работникам в федеральном бюджете на три года, включая 2025 год.
1 апреля Путин подписал указ, которым уравнял зарплаты глав российских регионов и вице-премьеров правительства. Изменения вступят в силу с начала следующего года.
По данным Росстата, в 2022 году (более свежих данных нет) среднемесячная заработная плата гражданских служащих в госорганах (как федеральных, так и региональных) составила 79,8 тыс. руб. В центральных аппаратах федеральных органов она равнялась 197 тыс. руб.
