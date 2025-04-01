Путин назначил губернаторам зарплаты, как у вице-премьеров правительства

Указ касается и зарплаты, и ежемесячных и ежеквартальных поощрений для глав регионов

Владимир Путин (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Главы российских регионов будут получать зарплаты в таком же размере, как и вице-премьеры правительства, следует из указа президента Владимира Путина.

«Установить высшим должностным лицам субъектов

Российской Федерации денежное вознаграждение, включающее в себя ежемесячное денежное вознаграждение, ежемесячное денежное поощрение и ежеквартальное денежное поощрение, в размере, предусмотренном для заместителя председателя правительства Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Изменения вступят в силу с начала следующего года.

В 2023 году был подписан закон, согласно которому декларации депутатов, сенаторов и чиновников стали публиковать в обезличенном и обобщенном виде. Поэтому последние подробные декларации об имуществе и доходах госслужащих относятся к 2021 году. В них отражен суммарный доход (то есть туда включается и, например, доход от продажи имущества), поэтому узнать размер зарплаты из декларации нельзя.

Из вице-премьеров, которые занимали посты тогда и сейчас, можно узнать доход за 2021 год Татьяны Голиковой (24 млн руб.), Дмитрия Григоренко (65 млн руб.), Александра Новака (26 млн руб.), Алексея Оверчука (17 млн руб.), Марата Хуснуллина (25 млн руб.) и др.

Среди губернаторов самый большой доход за 2021 год задекларировал глава Московской области Андрей Воробьев — 253,8 млн руб. На втором месте был руководитель Алтайского края Виктор Томенко — 85 млн руб., на третьем — глава Северной Осетии Сергей Меняйло — 70 млн руб. В числе самых небогатых губернаторов были главы Калмыкии Бату Хасиков (1,3 млн руб.), Кабардино-Балкарии Казбек Коков (1,5 млн руб.), Марий Эл Юрий Зайцев (1,6 млн руб.).