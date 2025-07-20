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Пенсии в 2025 году ,  
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В Госдуме напомнили об индексации пенсий военным пенсионерам

Депутат Говырин: пенсии военных пенсионеров вырастут на 7,6% с 1 октября
Сюжет
Пенсии в 2025 году

С 1 октября 2025 года пенсии военных пенсионеров и сотрудников силовых ведомств в России вырастут на 7,6%, сообщил «РИА Новости» депутат Госдумы Алексей Говырин.

Повышение будет применено к бывшим сотрудникам Росгвардии, МВД, ФСИН, таможни и федеральной фельдсвязи, а также ко всем лицам, получающим пенсионное обеспечение по линии силовых ведомств. Помимо этого, индексация коснется граждан, получающих пенсию за выслугу лет, по инвалидности и в связи с потерей кормильца, если эти выплаты назначены по военной линии.

По словам чиновника, перерасчет пенсий произведут автоматически на основании обновленных окладов.

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Ранее об индексации пенсий военным пенсионерам напомнила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, поднять пенсию планировали на 4,5%. Однако она отметила, что пенсию могут доиндексировать до реального уровня годовой инфляции, ведь изначально размер прибавки рассчитывают только из прогнозируемого.

Сейчас годовая инфляция в России — около 9,4% (по состоянию на июнь 2025 года). Уровень годовой инфляции остается на уровне 9%, это выше целевого показателя Центрального банка в 4%.

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Александра Озерова
Пенсия индексация индексация пенсии Госдума
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