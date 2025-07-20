В Госдуме напомнили об индексации пенсий военным пенсионерам

С 1 октября 2025 года пенсии военных пенсионеров и сотрудников силовых ведомств в России вырастут на 7,6%, сообщил «РИА Новости» депутат Госдумы Алексей Говырин.

Повышение будет применено к бывшим сотрудникам Росгвардии, МВД, ФСИН, таможни и федеральной фельдсвязи, а также ко всем лицам, получающим пенсионное обеспечение по линии силовых ведомств. Помимо этого, индексация коснется граждан, получающих пенсию за выслугу лет, по инвалидности и в связи с потерей кормильца, если эти выплаты назначены по военной линии.

По словам чиновника, перерасчет пенсий произведут автоматически на основании обновленных окладов.

Ранее об индексации пенсий военным пенсионерам напомнила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, поднять пенсию планировали на 4,5%. Однако она отметила, что пенсию могут доиндексировать до реального уровня годовой инфляции, ведь изначально размер прибавки рассчитывают только из прогнозируемого.

Сейчас годовая инфляция в России — около 9,4% (по состоянию на июнь 2025 года). Уровень годовой инфляции остается на уровне 9%, это выше целевого показателя Центрального банка в 4%.