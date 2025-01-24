Эксперты РАН предложили реформу зарплат чиновников в России

Ученые из институтов РАН и Плехановского университета предложили реформировать в России госслужбу по аналогии с Сингапуром. «Сингапурскому чуду» способствовало финансовое стимулирование чиновников для желания работать на результат

Песчаная копия фонтана «Мерлион» (морской лев) — символ Сингапура (Фото: Максим Шеметов / ТАСС)

Одним из важных элементов для улучшения социально-экономического положения России служит эффективная работа госслужащих — именно так, например, Сингапур смог осуществить экономическое чудо. Главным секретом сингапурского успеха считается «высокоэффективное управление в сочетании с тотальным перфекционизмом», следует из статьи «Трансформация современной России в социальное государство: объективная реальность или утопия?», опубликованной в первом номере научного журнала «Вопросы философии» за 2025 год (статья есть у РБК). В ней ученые предлагают выстроить новую модель оплаты труда и премирования региональных чиновников, а также вкратце излагают новую систему оценки эффективности губернаторов, региональных министерств и ведомств.

Авторы статьи — философ Ариз Гезалов из Института социологии ФНИСЦ РАН, экономист Роман Губарев из Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, а также Евгений Дзюба и Фаниль Файзуллин из Института социально-экономических исследований УФИЦ РАН.

Сторонние эксперты скептично восприняли эти идеи. По их мнению, сравнивать Россию и Сингапур невозможно как минимум с учетом разницы в количестве регионов. Что касается новых систем оценки эффективности работы чиновников, в России эти критерии меняются и дополняются регулярно, при этом идеальную схему подобрать просто невозможно.

Есть ли у России шансы на «сингапурское чудо»

Авторы статьи согласны с тезисом экономиста Евгения Балацкого (на его работу есть отсылка в научной статье), что реформирование российской государственной службы на современном этапе развития целесообразно провести по сингапурскому варианту. Этот вариант подразумевает высокий уровень оплаты труда госслужащих для снижения коррупционных рисков и привлечения талантливых кадров, а также обеспечение прямой зависимости размера зарплаты чиновников от достигнутого уровня социально-экономического развития страны.

«Сингапурским чудом» принято называть стремительное экономическое развитие города-государства. Сингапур — одна из самых маленьких по площади стран в мире. До начала модернизации, которую принято отсчитывать с 1959 года, когда к власти пришел социал-демократ Ли Куан Ю, это была бедная страна третьего мира — без очевидных экономических преимуществ, природных ресурсов, с необразованным населением и процветающим морским пиратством. За счет реформ, которые провел Ли Куан Ю, она смогла совершить экономический рывок за два десятка лет. Одна из реформ была посвящена борьбе с коррупцией. В рамках этой деятельности сильно вырос статус и престиж госслужбы, в частности зарплаты судей и госслужащих на ответственных постах кратно выросли. Кроме того, среди экономических реформ — упрощение ведения бизнеса и привлечения иностранных инвесторов, повышение уровня образования населения и введения образовательных стандартов для школ, создание благоприятных условий для приобретения населением собственного жилья. Последнее дало мощный импульс сфере строительства и экономическому развитию. За полвека Сингапур превратился в одно из самых богатых и развитых государств мира с крайне низким уровнем преступности.

Авторы статьи, опять же со ссылкой на Балацкого, указывают, что главный секрет сингапурского успеха кроется в высокоэффективном управлении в сочетании с тотальным перфекционизмом. «При всех многочисленных различиях между странами имеется и то, что объединяет современную Россию и Сингапур. Так, в частности, в обеих странах наблюдается несменяемость власти (одно лицо в течение продолжительного времени является лидером нации) в условиях де-факто однопартийной системы», — говорится в статье. Поэтому в современной России для достижения цели построения социального государства по отношению ко всем гражданам необходимо сформировать эффективную систему управления на мезоуровне (промежуточный уровень экономического анализа между макро- и микроуровнем). «Краеугольным камнем такой системы должно стать адекватное стимулирование эффективного труда региональных гражданских служащих», — пишут авторы.

Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов убежден, что Россию и Сингапур сравнивать нельзя, как минимум потому что в последнем нет такого количества регионов и государственных организаций, с которыми надо согласовывать различные решения и нормативно-правовые акты. «Это очередная история про попытку заимствовать чужой опыт, но которая ни к чему не приведет. Напомню, что в свое время любили рассуждать на тему KPI для госслужащих. В результате это выглядело красиво только на бумаге», — отметил Сафонов.

Как предлагается реформировать зарплаты региональных чиновников

Авторы статьи указывают на низкий уровень заработных плат госслужащих в регионах России в сравнении, например, с зарплатами в сырьевом секторе.

По данным Росстата, в 2022 году (более свежих данных нет) среднемесячная заработная плата гражданских служащих в госорганах (как федеральных, так и региональных) составила 79,8 тыс. руб. В центральных аппаратах федеральных органов она равнялась 197 тыс. руб., а в территориальных управлениях федеральных органов — 61,5 тыс. руб. В госорганах регионов среднемесячная зарплата в 2022-м составила 91,1 тыс. руб., а у муниципальных служащих — 58,3 тыс. руб. Для сравнения, средняя заработная плата сотрудников компаний в том же году, по данным Росстата, 65,3 тыс. руб.

Для решения этой проблемы, по мнению ученых, можно использовать новый подход к стимулированию труда чиновников — «сверху вниз», то есть последовательный переход от коллективного к индивидуальному премированию «по результатам». «Сначала определяется размер общего премиального фонда для всех региональных гражданских служащих [одного субъекта], затем он перераспределяется между отдельными министерствами и ведомствами субъекта РФ и, наконец, осуществляется индивидуальное стимулирование труда региональных гражданских служащих», — отмечается в статье. Источником для премирования госслужащих, по мнению авторов статьи, может служить, например, профицит консолидированного бюджета региона.

Предлагаемый подход означает, что премия регионального служащего должна состоять из двух частей — за коллективные результаты работы и за индивидуальные результаты. «Индивидуальное стимулирование труда любого регионального гражданского служащего должно производиться с учетом достигнутых значений ключевых показателей эффективности для определенного рабочего места», — отмечается в публикации. Новизна же предложений авторов заключается в принципах коллективного премирования в зависимости от результатов региона. А результаты можно оценивать исходя из интегрального индекса, который будет включать такие параметры, как ожидаемая продолжительность жизни, уровень бедности в регионе, реальные денежные доходы населения, доля молодых исследователей и т.д., следует из другой работы тех же авторов, опубликованной в «Вестнике Института экономики РАН» (.pdf).

Перераспределение общего премиального фонда между министерствами и ведомствами региона возможно по схеме, когда за каждым органом исполнительной власти закрепляется ряд индикаторов социально-экономического развития и экологической безопасности. Такое распределение может осуществляться пропорционально значению субиндексов.

При наличии общего премиального фонда региональным гражданским служащим экономически целесообразнее работать единой командой, не проводя четкую границу между «своими» и «чужими» целями и задачами. «То есть оперативно подключаться при необходимости к деятельности других органов исполнительной власти», — аргументируют авторы статьи. В противном случае даже самое «сильное» министерство получит хоть и «большой кусок», но от «пирога малого диаметра».

По мнению Сафонова, зарплаты госслужащих действительно очень маленькие на начальном этапе. Поэтому задумываться о перераспределении премирования за счет оценки показателей нельзя, так как сейчас не хватает даже численного состава госслужащих для выполнения основных задач. «Чтобы реально что-то поменять в работе госслужащих, нужно создать единого нанимателя для всех министерств и ведомств, чтобы отбор и прием на работу велся через один центр», — считает Сафонов. Это помогло бы избавиться от так называемого своячества на госслужбе и привело бы к притоку действительно достойных специалистов, убежден эксперт.

Какие показатели можно использовать для оценки эффективности чиновников

Авторы статьи напоминают, что в настоящее время ежегодно производится оценка эффективности деятельности губернаторов и органов исполнительной власти регионов. С 2024 года перечень включает 21 показатель, среди которых численность населения, уровень бедности, объем жилищного строительства, качество городской и окружающей среды, темп роста доходов населения и другое.

В рамках описываемой в статье реформы оценивать эффективность деятельности региональных министерств и ведомств предлагается по двум ключевым показателям:

по значению индекса социально-экономического развития и экологической безопасности региона;

с учетом обеспечения сбалансированности доходной и расходной частей консолидированного регионального бюджета.

«В этом случае в отличие от государственной методики будет оцениваться действительно эффективность, а не результативность деятельности региональных органов исполнительной власти», — считают авторы статьи.

Создать идеальную оценку эффективности деятельности губернаторов и системы распределения премиального фонда для региональных госслужащих невозможно, убежден директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «В зависимости от разных факторов система будет действовать по-разному. Достаточно сказать, что указ президента об оценке эффективности деятельности губернаторов, который появился в конце 2024 года, является уже восьмой или девятой итерацией такой оценки за 17 лет, и это не считая мелких поправок в предыдущие указы», — отмечает он.

Можно вспомнить реформу органов власти 2004 года, которая ввела принцип разделения функций на три уровня, добавляет Сафонов. Три уровня — это выработка политики и законотворчество, контроль и надзор, оказание государственных услуг и управление подведомственными учреждениями. «В результате этой реформы появились федеральные агентства; предполагалось, что такая структура обеспечит концентрацию ведомств на ключевых компетенциях, а контроль министерств за службами и агентствами приведет к ликвидации конфликта интересов при разработке и реализации властных полномочий», — отмечает эксперт. Но в результате эта реформа так и не была завершена, констатирует он.

«Каждый раз, когда возникает новая система оценки, звучит информация о том, что вот сейчас будет более справедливо, эффективно и качественно. Но мы понимаем, что регионы разные, ситуация меняется, и меняется по-разному от субъекта к субъекту, и самое главное, не все зависит от усилий на местах», — резюмирует Климанов.