Военная операция на Украине⁠,
0

В Геленджике закрыли пляжи и запретили выход в море из-за атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Геленджике действует режим угрозы атак безэкипажных катеров, сообщил в телеграм-канале глава города Алексей Богодистов.

«Закрыт выход в море всех плавсредств», — написал он. Жителям и гостям города рекомендовали покинуть пляжи и набережную.

«Укройтесь в помещениях, при возможности спуститесь в подвал или в цокольный этаж. Не подходите к окнам. Не используйте для укрытия автомобили», — призвал Богодистов.

Тем, кто находится дома, он, в частности, посоветовал укрыться в комнатах, где окна не выходят на море, или в помещениях без них вовсе, со сплошными стенами.

Власти рассказали о состоянии раненых при ударе по Новороссийску
Политика
Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

Днем 24 сентября налету беспилотников подверглись города, расположенные вблизи Геленджика, в аэропорту которого пока действуют ограничения на полеты. Так, в акватории Черного моря возле Туапсе были замечены украинские беспилотные катера.

До этого в соседнем Новороссийске из-за угрозы атаки безэкипажных катеров (БЭК) временно ограничили доступ к прибрежным зонам. Кубанский оперштаб позднее сообщил о двух погибших и шестерых пострадавших. Дроны и их обломки также повредили здание, как минимум одно загорелось. В Новороссийске объявлен режим ЧС.

