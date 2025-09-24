Оперштаб: при ударе дронов по Новороссийску ранения получили шесть человек

Власти рассказали о состоянии раненых при ударе по Новороссийску

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

При ударе украинских беспилотников по Новороссийску ранения получили шесть человек, еще два человека погибли, сообщает оперативный штаб города.

Среди раненых — один несовершеннолетний. Пострадавших доставили в городскую больницу. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, состояние еще троих врачи оценили как средней тяжести. Позднее оперштаб сообщил о седьмом пострадавшим — он получил ранения легкой степени тяжести.

Обломки беспилотников при падении повредили семь домов, включая гостиницу «Новороссийск», а также 20 машин, три из которых сгорели.

Утром МЧС в своем приложении предупредило жителей Новороссийска об угрозе применения дронов, глава города Андрей Кравченко, в свою очередь, сообщил об опасности атаки безэкипажных катеров.

Позднее последний заявил, что в регионе все службы привели в состояние максимальной готовности, а в городе идет отражение атаки безэкипажных катеров. Вскоре краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев заявил об ударах дронами по Новороссийску. В городе действует режим ЧС.