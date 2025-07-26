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Политика ,  
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В САП заявили о параличе антикоррупционной работы из-за нового закона

Закон, отменивший независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), подрывает доверие к этим органам, ограничивает их работу и подрывает доверие граждан, заявил в интервью «Суспiльне» руководитель САП Александр Клименко.

Клименко включил в число рисков для антикоррупционных органов расширение доступа к материалам расследований, включая сведения о лицах, сотрудничающих со следствием. В САП считают, что это подорвет уверенность заявителей в сохранении конфиденциальности и сведет производительность «к нулю».

НАБУ и САП были созданы на Украине в 2015 году. Бюро имеет специальный статус, выявляет, расследует и раскрывает коррупционные преступления, а прокуратура (подразделение офиса генпрокурора) представляет дела, которые готовит НАБУ, в суде.

В соответствии с новыми нормами, глава САП также получит право сообщать о подозрениях лишь руководителям сельских и поселковых советов. «Наши полномочия значительно сократились», — сказал Клименко. Проведение срочных обысков в делах о коррупции стало невозможным, даже если речь идет о фактическом согласии на получение неправомерной выгоды.

«Это такая снисходительность: можно брать взятки, вас никто не задержит», — отметил руководитель САП.

Ограничения затронули и возможность задержания бывших народных депутатов, если их подозревают во взятке. Согласно новым правилам, задержание допускается только по делам, связанным с преступлениями против жизни и здоровья. » Это парализует нашу работу», — подчеркнул Клименко.

Назначение прокуроров в конкретных делах будет зависеть исключительно от решения генерального прокурора. Как пояснил Клименко, это усложняет контроль за делами и увеличивает риск утечки информации. Ранее в особо деликатных делах прокурором выступал сам глава САП, что обеспечивало конфиденциальность и ограничивало круг участников.

Отменена и исключительная подследственность НАБУ: расследования, начатые бюро, теперь могут быть переданы другим органам.

«Это еще одна угроза, которая чрезвычайно важна для нас, поскольку она ударит по нашей репутации как организации, которой доверяют люди», — заметил Клименко.

В Киеве, Днепре и Львове собрались митинги против реформы Зеленского
Политика
Президент Украины Владимир Зеленский подписал 23 июля закон, согласно которому НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора. Генпрокурор, таким образом, получил доступ ко всем производствам НАБУ, а также право давать обязательные указания детективам и менять подследственность дел и получает полномочия закрывать производство на основании ходатайства стороны защиты.

На фоне этого в день подписания закона в ряде городов Украины прошли митинги. В столице участие в митинге принял мэр города Виталий Кличко. Ранее он раскритиковал инициативу. Тогда же, 23 июля, Зеленский отреагировал на протесты заявлением о том, что он провел встречу с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов, а также с генпрокурором.

 24 июля украинский президент объявил о новом законопроекте, который призван дать «полноценные гарантии независимости антикоррупционных органов». По словам Зеленского, инициатива вносится «для справедливости», чтобы были «реальные возможности проверить, чтобы не было никакого российского вмешательства».

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Теги
Полина Дуганова
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