Зеленский на фоне протестов пошел на встречу с главами НАБУ и САП

Зеленский встретился с главами НАБУ и САП после принятия закона, ограничивающего деятельность ведомств. Во встрече участвовал и генпрокурор. Зеленский объявил, что за две недели будет разработан план совместных действий

Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский объявил в телеграм-канале, что провел встречу с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов, а также с генпрокурором.

Во встрече участвовали, в частности, главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Накануне Зеленский подписал закон, ограничивающий деятельность этих ведомств. Они становятся зависимыми от решений генерального прокурора, а сам он получает доступ ко всем производствам НАБУ, имеет право давать обязательные указания детективам и менять подследственность дел.

Эти меры вызвали критику на Украине, в крупных городах прошли протесты. К митингам в Киеве присоединился мэр города Виталий Кличко, который счел, что авторы нового закона «тянут Украину в авторитаризм».

Зеленский рассказал, что на встрече обсуждались необходимые решения, которые позволят «укрепить работу каждого института, решить имеющиеся противоречия, снять угрозы». Он подчеркнул, что «все будут работать вместе», достигнута договоренность о проведении на следующей неделе «глубокой рабочей встречи по плану общих действий».

«А через две недели должен быть готов совместный план — какие шаги нужны и будут реализованы, чтобы укрепить Украину и снять имеющиеся вопросы, дать больше справедливости и реально защитить интересы украинского общества», — сообщил президент Украины.

Он отметил, что нужен «откровенный и полезный разговор», добавив, что защита Украины предусматривает «достаточную силу правоохранительной и антикоррупционной систем, а значит — реальное ощущение справедливости».

«Уголовные производства не должны длиться годами без законных приговоров, а те, кто работает против Украины, не должны чувствовать себя комфортно и не чувствовать, что такое неотвратимость наказания», — написал Зеленский.

НАБУ и САП были созданы в 2015 году. Бюро имеет специальный статус, выявляет, расследует и раскрывает коррупционные преступления, а прокуратура (подразделение офиса генпрокурора) представляет дела, которые готовит НАБУ, в суде.

За день до принятия закона, ограничивающего деятельность ведомств, у детективов НАБУ прошли обыски, сообщала «Страна». По данным издания, следственные мероприятия были связаны с подозрениями в адрес сотрудников бюро в госизмене, торговле с Россией и коррупции.

Новый закон вызвал беспокойство в Евросоюзе. Там отметили, что независимость антикоррупционных органов имеет большое значение для программы реформ на Украине в ее стремлении присоединиться к ЕС. По данным Financial Times, президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Евросовета Антониу Кошта связывались с Зеленским и пытались убедить его пересмотреть решение по новому закону.

В Кремле назвали ситуацию вокруг НАБУ и САП внутренним делом Украины.