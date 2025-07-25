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Политика ,  
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Трамп поспорил на камеру с председателем ФРС

Президент США Дональд Трамп и глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл поспорили на камеру из-за стоимости реконструкции здания ФРС, сообщает CNN.

Во время экскурсии по стройплощадке здания Федеральной резервной системы между Трампом и Пауэллом возникло разногласие по поводу стоимости ремонта. Трамп указал на то, что расходы выросли до $3,1 млрд, а Пауэлл отметил, что в них не должно входить одно из зданий, построенное ранее.

Трамп: Расходы выросли немного — или много. Было $2,7 млрд, теперь $3,1 млрд.

Пауэлл: Я не в курсе этого. Я не слышал этого ни от кого.

Трамп: Информация только что появилась.

После этого Пауэлл отметил, что в расходы не должно входить третье здание, построенное пять лет назад.

Позже в социальной сети Truth Social Трамп также заявил о возросших расходах на реконструкцию здания ФРС.

«Мне выпала большая честь ознакомиться с ремонтом (и некоторым новым строительством!) здания Федеральной резервной системы вместе с председателем Джеромом Пауэллом, сенатором Тимом Скоттом и другими. Этот процесс все еще очень далек от завершения <...> перерасходы значительны, но наша страна прекрасно себя чувствует и может позволить себе почти все — даже стоимость этого здания!» — написал он.

В своем сообщении Трамп также призвал снизить процентные ставки. В июне ФРС четвертый раз подряд сохранила учетную ставку на уровне 4,25-4,5%.

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До этого Трамп заявил, что не будет увольнять Пауэлла, но при этом призвал к снижению ставок. В начале июня Трамп заявил, что решение о следующем председателе ФРС будет принято очень скоро, добавив, что «хороший» глава регулятора снизит процентные ставки.

Газета The Wall Street Journal сообщала, что некоторые республиканцы в сенате США настаивают на отставке Пауэлла, однако министр финансов Скотт Бессент выступает против его увольнения из-за экономических рисков. По словам источников издания, Бессент в разговоре с Трампом попытался отговорить его от отстранения Пауэлла, предупредив о негативных последствиях для экономики США и рынков.

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Евгений Вахляев
Дональд Трамп США ФРС Джером Пауэлл
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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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