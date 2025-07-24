Трамп назвал Хогана «MAGA на 100%» и выразил соболезнования

Терри Джин Боллеа (Халк Хоган) (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье скончавшегося 24 июля актера и рестлера Терри Джина Боллеа (Халка Хогана) и его жене Скай, о чем написал в своей соцсети Truth Social.

В публикации Трамп назвал Хогана «великим другом» и «MAGA на 100%» (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой», используемый Трампом лозунг. — РБК). По словам президента, Хоган был «сильным, жестким, умным» и обладал «большим сердцем».

«Он развлекал фанатов со всего мира, и его культурное влияние было огромным», — отметил Трамп.

Халк Хоган умер на 72-м году жизни . Он родился 11 августа 1953 года. Карьеру в рестлинге начал в 1977 году и более трех десятилетий оставался одной из ключевых фигур американского рестлинга. Помимо выступлений на ринге, Хоган снимался в кино и на телевидении. Его дебют в кино состоялся в 1982 году в фильме «Рокки 3». Также он появлялся в сериалах «Команда «А», «Крутой Уокер» и фильмах «Коммандо из пригорода», «Неистребимый шпион».

В июле 2024 года Хоган выступил на закрытии съезда Республиканской партии. Тогда же он прокомментировал покушение на Трампа словами: «То, что произошло на прошлой неделе, когда в моего героя выстрелили и попытались убить следующего президента США... С меня хватит».

Пока Хоган говорил эти слова, он снял пиджак и разорвал на себе майку с американским флагом, под которой оказалась еще одна — в том числе с фамилией Трампа и слоганом «Сделаем Америку снова великой».