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Политика ,  
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Bloomberg назвал претендентов на пост главы ФРС

Bloomberg: новым главой ФРС может стать министр финансов США Скотт Бессент
Трамп на прошлой неделе пообещал «очень скоро» принять решение о преемнике Пауэлла. По данным Bloomberg, им может стать глава Минфина Бессент. В Белом доме это опровергли, а сам он заявил, что имеет «лучшую работу в Вашингтоне»
Скотт Бессент
Скотт Бессент (Фото: Pete Marovich / Getty Images)

Министр финансов США Скотт Бессент может сменить Джерома Пауэлла на посту главы Федеральной резервной системы, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В «небольшой список» претендентов вошел также бывший член совета управляющих ФРС Кевин Уорш, которого Трамп в прошлом ноябре прочил на пост главы Минфина.

«У меня лучшая работа в Вашингтоне. Президент решит, кто лучше подходит для экономики и американского народа», — заявил Бессент агентству в ответ на просьбу прокомментировать информацию. Представитель Белого дома назвал сведения Bloomberg ложными.

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Джером Пауэлл

Министры финансов играют ключевую роль в процессе поиска кандидатов на пост председателя ФРС. Неясно, оставит ли Бессент министерство, Трамп начнет принимать решение, пишет агентство.

«Скотт Бессент доказал, что он может реализовать программу президента Трампа в течение невероятно бурных первых шести месяцев», — заявил экс-советник президента Стив Бэннон.

Пауэлл возглавляет ФРС с 2018 года, в совете управляющих регулятора он состоит с мая 2012-го. Трамп несколько месяцев критикует его, разочарованный тем, что регулятор не снижает ключевую ставку. По итогам последнего заседания сохранили на уровне 4,25–4,5% годовых.

В апреле президент заявил, что у него «никогда не было» намерений отправлять главу ФРС в отставку. «Я хотел бы, чтобы он был немного активнее в плане своей идеи снизить процентные ставки», — говорил он. Однако на прошлой неделе республиканец пообещал, что «очень скоро» примет решение о преемнике Пауэлла.

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ФРС Джером Пауэлл Скотт Бессент США Дональд Трамп
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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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