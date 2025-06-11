Bloomberg назвал претендентов на пост главы ФРС
Министр финансов США Скотт Бессент может сменить Джерома Пауэлла на посту главы Федеральной резервной системы, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
В «небольшой список» претендентов вошел также бывший член совета управляющих ФРС Кевин Уорш, которого Трамп в прошлом ноябре прочил на пост главы Минфина.
«У меня лучшая работа в Вашингтоне. Президент решит, кто лучше подходит для экономики и американского народа», — заявил Бессент агентству в ответ на просьбу прокомментировать информацию. Представитель Белого дома назвал сведения Bloomberg ложными.
Министры финансов играют ключевую роль в процессе поиска кандидатов на пост председателя ФРС. Неясно, оставит ли Бессент министерство, Трамп начнет принимать решение, пишет агентство.
«Скотт Бессент доказал, что он может реализовать программу президента Трампа в течение невероятно бурных первых шести месяцев», — заявил экс-советник президента Стив Бэннон.
Пауэлл возглавляет ФРС с 2018 года, в совете управляющих регулятора он состоит с мая 2012-го. Трамп несколько месяцев критикует его, разочарованный тем, что регулятор не снижает ключевую ставку. По итогам последнего заседания сохранили на уровне 4,25–4,5% годовых.
В апреле президент заявил, что у него «никогда не было» намерений отправлять главу ФРС в отставку. «Я хотел бы, чтобы он был немного активнее в плане своей идеи снизить процентные ставки», — говорил он. Однако на прошлой неделе республиканец пообещал, что «очень скоро» примет решение о преемнике Пауэлла.
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