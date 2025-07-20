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Политика ,  
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WSJ узнала о попытках Бессента убедить Трампа не увольнять главу ФРС

Отставка Пауэлла с поста главы ФРС до истечения срока полномочий приведет к негативным последствиям для экономики США, предупредил Бессент. Он заявил, что регулятор может снизить ставку, на чем настаивает Трамп
Скотт Бессент
Скотт Бессент (Фото: Al Drago / Getty Images)

Некоторые республиканцы в сенате США настаивают на отставке главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, но министр финансов Скотт Бессент выступает против его увольнения из-за экономических рисков, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Бессент в разговоре с президентом Дональдом Трампом попытался отговорить его от отстранения Пауэлла, предупредив о негативных последствиях для экономики США и рынков и политических препятствиях. В частности, глава Минфина отметил, что если председателя ФРС уволят до истечения срока полномочий в мае 2026 года, он может оспорить решение в суде, и процесс затянется до следующей весны.

Бессент также выразил мнение, что ФРС может снизить ключевую ставку до конца года, к чему долгое время призывал Трамп. После июньского заседания ФРС четвертый раз подряд сохранила ее на уровне 4,25–4,5% годовых.

В Белом доме сообщили о возможном увольнении главы ФРС США
Политика
Джером Пауэлл

Со слов одного из собеседников, министр не видит необходимости в отставке Пауэлла, поскольку экономика функционирует хорошо, а рынки позитивно реагируют на политику Трампа.

О том, что Трамп рассматривает возможность уволить главу ФРС, еще весной говорил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт. Сам республиканец публиковал в соцсетях ряд постов с критикой в адрес регулятора. Например, в конце апреля, перед тем как Европейский центральный банк снизил базовую ставку до 2,4%, Трамп назвал Пауэлла «опаздывающим» и заявил, что тот «всегда ошибается».

На этой неделе тема возможного увольнения Пауэлла вновь оказалась в центре внимания. Как сообщили в Белом доме, Трамп дал понять законодателям-республиканцам, что вскоре может принять соответствующее решение. Сам президент позже заявил журналистам, что не планирует этого делать.

WSJ ранее писала, что Трамп может к сентябрю объявить, кого выбрал преемником Пауэлла, не увольняя его самого. По словам Бессента, процесс «уже идет полным ходом». Фаворитом газета называет старшего экономического советника Кевина Хассетта.

Пауэлл возглавляет ФРС с 2018 года, в совете управляющих регулятора он состоит с мая 2012-го.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дональд Трамп Скотт Бессент Джером Пауэлл ФРС
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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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