Starlink объяснил массовое отключение терминалов

Терминалы Starlink перестали работать из-за сбоя в сети, компания работает над устранением неполадок, об этом говорится в официальном аккаунте Starlink в социальной сети X.

«В настоящее время произошел сбой в сети, мы активно работаем над решением проблемы. Благодарим вас за терпение. Мы предоставим дополнительную информацию, как только проблема будет решена», — говорится в сообщении.

По данным сервиса Downdetector, сообщения о сбоях в работе Starlink стали появляться около 22:00 мск. На пике (к 22:35 мск) число жалоб превысило 61 тыс.

Starlink принадлежит компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска. Сам предприниматель в X заявил, что обслуживание терминалов будет восстановлено «в ближайшее время». «Извините за сбой. SpaceX устранит первопричину, чтобы гарантировать, что подобное не повторится», — написал он.

Терминалы Starlink перестали работать в том числе по всей линии фронта на Украине, эту информацию подтвердил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди. Терминалы спутниковой связи Starlink массово используются украинскими военными для получения доступа в Сеть с начала боевых действий. Они применяются для коммуникации военнослужащих, навигации беспилотников, безэкипажных катеров и для других целей.

Осенью 2022 года украинские военные пожаловались на отключение терминалов Starlink, а SpaceX попросила Пентагон финансировать доступ к спутникам на Украине, сообщал CNN. Позже Маск объявил, что Starlink на Украине продолжит работать бесплатно, «хотя все еще теряет деньги». Часть поставок терминалов профинансировали западные страны, включая Польшу.