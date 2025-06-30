Пользователям Starlink в Иране пригрозили ударами плетью и сроками

В Иране действуют около 20 тыс. купленных на черном рынке терминалов Starlink, которые помогают пользователям обходить государственную цензуру. Во время войны с Израилем интернет в стране почти полностью отключили

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Иранский парламент проголосовал за официальный запрет использования сервиса спутникового интернета Starlink от компании SpaceX Илона Маска, сообщает Isna.

Депутаты ввели наказание за использование, покупку, продажу, импорт, производство и распространение «с намерением противостоять системе» любых интернет-средств и коммуникационных устройств, не прошедших внутреннюю сертификацию, включая оборудование Starlink.

Согласно закону, за нарушения будут грозить штрафы, удары плетью или тюремное заключение на срок до двух лет, пишет DPA.

Власти Ирана и ранее не разрешали пользоваться Starlink и вводили жесткие ограничения на ввоз оборудования в страну. Граждане обходили барьеры, приобретая оборудование нелегально и по завышенным ценам, чтобы обойти государственную цензуру. Как сообщает информагентство West Asia News Agency, за последние два года число пользователей резко возросло, по данным на февраль, оно достигло 30 тыс.

Jerusalem Post со ссылкой на аналитиков пишет, что в Иране действуют около 20 тыс. терминалов Starlink, каждый из которых стоит более $2 тыс. на черном рынке (это почти в 20 раз превышает среднюю месячную заработную плату).

В середине июня в разгар 12-дневной войны с Израилем правительство Ирана ввело «почти полное отключение интернета по всей стране», писал Bloomberg со ссылкой на сервис Netblocks. В последнем обновлении от 22 июня говорилось, что ужесточения продолжаются и Иран «остается в значительной степени офлайн». 15 июня Маск сообщил об активации системы Starlink над Ираном, однако без наземного терминала этот сигнал бесполезен, указывает Jerusalem Post

Тегеран обратился к международному сообществу с просьбой помочь отключить Starlink. В марте Совет по регламенту радиосвязи (RRB, группа, которую назначило ТИ-агентство ООН — Международный союз электросвязи) выразил «серьезную обеспокоенность полным отсутствием прогресса» в этом вопросе. Совет сослался на то, что в Иране нельзя пользоваться телекоммуникационными услугами, не разрешенными национальным правительством.

В прошлом году RRB призвал США принять «немедленные меры» по отключению терминалов. В Госдепе заявили, что Соединенные Штаты «поддерживают основную миссию Международного союза электросвязи по содействию свободному потоку информации посредством телекоммуникаций — миссию, которую Иран не выполняет».