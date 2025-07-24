 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Володин и Матвиенко попрощались с главой Верховного суда Подносовой

Валентина Матвиеко прибыла на церемонию&nbsp;прощания с председателем Верховного суда&nbsp; Ириной Подносовой в Москве, 24 июля 2025 года
Валентина Матвиеко прибыла на церемонию прощания с председателем Верховного суда  Ириной Подносовой в Москве, 24 июля 2025 года (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин приехали на церемонию прощания с главой Верховного суда Ириной Подносовой, передает корреспондент РБК.

Траурная церемония проходит в Центральной клинической больнице в Москве.

Также проститься с Подносовой прибыл министр внутренних дел Владимир Колокольцев, а до этого президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что хорошо знал ее на протяжении многих лет как принципиального, порядочного человека, профессионала высочайшего класса.

Кто пришел проститься с Ириной Подносовой. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Подносова умерла 22 июля после тяжелой болезни. Ей был 71 год.

В Верховном суде она работала с 2020 года, главой высшего судебного органа ее назначили в апреле 2024 года. Кандидатуру Подносовой внес Путин, с которым они учились на одном курсе юридического факультета Ленинградского государственного университета.

До этого она занимала должности главы Второго апелляционного суда общей юрисдикции и Ленинградского областного суда, в 2016-м стала членом Совета судей России.

Володин и Матвиенко попрощались с главой Верховного суда Подносовой
Video

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Денис Пантелеев Денис Пантелеев, Александра Озерова
Ирина Подносова прощание Валентина Матвиенко Александр Бастрыкин церемония прощания Владимир Колокольцев Москва
Ирина Подносова фото
Ирина Подносова
председатель Верховного суда России
29 октября 1953 года
Александр Бастрыкин фото
Александр Бастрыкин
председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
Валентина Матвиенко фото
Валентина Матвиенко
политик, спикер Совета Федерации
7 апреля 1949 года
Владимир Колокольцев фото
Владимир Колокольцев
Министр внутренних дел России, генерал полиции
11 мая 1961 года
Вячеслав Володин фото
Вячеслав Володин
политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
Материалы по теме
Путин на прощании с главой Верховного суда Ириной Подносовой. Фото
Политика
Путин простился с главой Верховного суда Ириной Подносовой. Видео
Общество
Верховный суд назвал дату прощания с Подносовой
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

One. Рождение будущего

Реклама, ООО «СЗ «Т2-Девелопмент», 18+

Лента новостей
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 91,79 (+0,01) Инвестиции, 23 июл, 19:13 Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 78,45 (+0,36) Инвестиции, 23 июл, 19:13
«Замявший» уголовное дело зампрокурора Домодедово предстал перед судом Общество, 15:59
Российские синхронистки завоевали вторую бронзу на ЧМ в Сингапуре Спорт, 15:56
Главу капстроительства Брянской области арестовали по делу об укреплениях Политика, 15:43
Мосбиржа до конца года устранит казус с дивгэпами на утренней сессии Инвестиции, 15:41
В Москве простились с Ириной Подносовой Политика, 15:41
«Есть время на рост». Что будет с криптовалютой до конца 2025 года Крипто, 15:36
«Зенит» заявил Вендела на сезон после срыва трансфера в бразильский клуб Спорт, 15:32
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
При крушении Ан-24 погибли пятеро сотрудников РЖД Общество, 15:32
Крушение самолета Ан-24 в Амурской области. Главное Общество, 15:30
ЕЦБ сохранил процентные ставки на прежнем уровне Инвестиции, 15:30
В Петербурге раскрыли состояние раненных лучником женщин Общество, 15:27
Кто пришел проститься с Ириной Подносовой. Фоторепортаж Политика, 15:25 
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсы РБК и GigaChat, 15:15
Минздрав разработал новые правила выдачи больничных листов Общество, 15:15