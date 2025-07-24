Володин и Матвиенко попрощались с главой Верховного суда Подносовой

Валентина Матвиеко прибыла на церемонию прощания с председателем Верховного суда Ириной Подносовой в Москве, 24 июля 2025 года (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин приехали на церемонию прощания с главой Верховного суда Ириной Подносовой, передает корреспондент РБК.

Траурная церемония проходит в Центральной клинической больнице в Москве.

Также проститься с Подносовой прибыл министр внутренних дел Владимир Колокольцев, а до этого президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что хорошо знал ее на протяжении многих лет как принципиального, порядочного человека, профессионала высочайшего класса.

Подносова умерла 22 июля после тяжелой болезни. Ей был 71 год.

В Верховном суде она работала с 2020 года, главой высшего судебного органа ее назначили в апреле 2024 года. Кандидатуру Подносовой внес Путин, с которым они учились на одном курсе юридического факультета Ленинградского государственного университета.

До этого она занимала должности главы Второго апелляционного суда общей юрисдикции и Ленинградского областного суда, в 2016-м стала членом Совета судей России.

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