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Политика ,  
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Кто пришел проститься с Ириной Подносовой. Фоторепортаж

В Центральной клинической больнице управления делами президента простились с председателем Верховного суда Ириной Подносовой. Она умерла 22 июля на 72-м году жизни. По словам источника РБК в ее окружении, Подносова больше года боролась с тяжелой болезнью. Кто пришел проститься с главой суда — в фоторепортаже РБК.
Прощание в траурном зале Центральной клинической больницы&nbsp;управделами президента началось около 13:00 мск
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Прощание в траурном зале Центральной клинической больницы управделами президента началось около 13:00 мск

Подносова более 35 лет отдала судебной системе и прошла путь от рядового судьи до главы высшей судебной инстанции. В Верховном суде она начала работать в 2020 году&nbsp;&mdash; стала зампредседателя, а также возглавила коллегию по экономическим спорам. После смерти Вячеслава Лебедева, возглавлявшего ВС с 1991 года, Подносову избрали председателем Верховного суда. Она вступила в должность в апреле 2024 года
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Подносова более 35 лет отдала судебной системе и прошла путь от рядового судьи до главы высшей судебной инстанции. В Верховном суде она начала работать в 2020 году — стала зампредседателя, а также возглавила коллегию по экономическим спорам. После смерти Вячеслава Лебедева, возглавлявшего ВС с 1991 года, Подносову избрали председателем Верховного суда. Она вступила в должность в апреле 2024 года

На церемонию прощания&nbsp;приехал Владимир Путин. Он учился с Подносовой на одном курсе юридического факультета Ленинградского университета. Выражая соболезнования мужу и сыну Подносовой, президент отметил, что хорошо знал ее&nbsp;много лет как принципиального, порядочного человека, профессионала высочайшего класса
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

На церемонию прощания приехал Владимир Путин. Он учился с Подносовой на одном курсе юридического факультета Ленинградского университета. Выражая соболезнования мужу и сыну Подносовой, президент отметил, что хорошо знал ее много лет как принципиального, порядочного человека, профессионала высочайшего класса

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
В центре&nbsp;&mdash; бывший председатель правительства Сергей Степашин
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В центре — бывший председатель правительства Сергей Степашин

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас (слева). Справа&nbsp;&mdash; председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она назвала Подносову неравнодушным и отзывчивым человеком и талантливым руководителем. Глава ВС всегда и во всем стремилась приносить максимальную пользу людям, отметила Матвиенко
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас (слева). Справа — председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она назвала Подносову неравнодушным и отзывчивым человеком и талантливым руководителем. Глава ВС всегда и во всем стремилась приносить максимальную пользу людям, отметила Матвиенко

Спикер Госдумы Вячеслав Володин
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Спикер Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Представитель президента в Конституционном суде Дмитрий Мезенцев
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Представитель президента в Конституционном суде Дмитрий Мезенцев

Помощник президента России&nbsp;&mdash; начальник государственно-правового управления президента России Лариса Брычева
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Помощник президента России — начальник государственно-правового управления президента России Лариса Брычева

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
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Михаил Гребенщиков Михаил Гребенщиков, София Шошина София Шошина
мультимедиа Ирина Подносова прощание Владимир Путин Сергей Степашин Андрей Клишас Валентина Матвиенко
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Ирина Подносова
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