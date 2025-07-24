Кто пришел проститься с Ириной Подносовой. Фоторепортаж
В Центральной клинической больнице управления делами президента простились с председателем Верховного суда Ириной Подносовой. Она умерла 22 июля на 72-м году жизни. По словам источника РБК в ее окружении, Подносова больше года боролась с тяжелой болезнью. Кто пришел проститься с главой суда — в фоторепортаже РБК.
Прощание в траурном зале Центральной клинической больницы управделами президента началось около 13:00 мск
Подносова более 35 лет отдала судебной системе и прошла путь от рядового судьи до главы высшей судебной инстанции. В Верховном суде она начала работать в 2020 году — стала зампредседателя, а также возглавила коллегию по экономическим спорам. После смерти Вячеслава Лебедева, возглавлявшего ВС с 1991 года, Подносову избрали председателем Верховного суда. Она вступила в должность в апреле 2024 года
На церемонию прощания приехал Владимир Путин. Он учился с Подносовой на одном курсе юридического факультета Ленинградского университета. Выражая соболезнования мужу и сыну Подносовой, президент отметил, что хорошо знал ее много лет как принципиального, порядочного человека, профессионала высочайшего класса
В центре — бывший председатель правительства Сергей Степашин
Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас (слева). Справа — председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она назвала Подносову неравнодушным и отзывчивым человеком и талантливым руководителем. Глава ВС всегда и во всем стремилась приносить максимальную пользу людям, отметила Матвиенко
Спикер Госдумы Вячеслав Володин
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев
Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Представитель президента в Конституционном суде Дмитрий Мезенцев
Помощник президента России — начальник государственно-правового управления президента России Лариса Брычева
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ