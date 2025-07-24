Кто пришел проститься с Ириной Подносовой. Фоторепортаж

Подносова более 35 лет отдала судебной системе и прошла путь от рядового судьи до главы высшей судебной инстанции. В Верховном суде она начала работать в 2020 году — стала зампредседателя, а также возглавила коллегию по экономическим спорам. После смерти Вячеслава Лебедева, возглавлявшего ВС с 1991 года, Подносову избрали председателем Верховного суда. Она вступила в должность в апреле 2024 года