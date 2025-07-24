Путин приехал на церемонию прощания с главой Верховного суда
Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с председателем Верховного суда Ириной Подносовой. Траурные мероприятия проходят в комплексе Центральной клинической больницы Управления делами президента.
Ирина Подносова умерла 22 июля в возрасте 71 года после тяжелой болезни. На посту председателя Верховного суда она проработала чуть больше года. Эту должность она заняла в апреле 2024 года после смерти предыдущего главы суда, Вячеслава Лебедева, который занимал этот пост с 1991 по 2024 год.
Ирина Подносова и Владимир Путин учились на одном курсе юридического факультета Ленинградского государственного университета. Выражая соболезнования мужу и сыну Подносовой, президент отметил, что хорошо знал ее на протяжении многих лет как принципиального, порядочного человека, профессионала высочайшего класса.
Подносова родилась 29 октября 1953 года в Пскове. В Верховном суде она работала с 2020 года, когда стала заместителем председателя, председателем судебной коллегии по экономическим спорам. До этого она занимала должности главы Второго апелляционного суда общей юрисдикции и Ленинградского областного суда. После ее смерти президиум Верховного суда назначил временно исполняющим обязанности председателя Юрия Иваненко.
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