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Политика ,  
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Путин приехал на церемонию прощания с главой Верховного суда

Путин приехал в Центральную клиническую больницу, где проходит церемония прощания с председателем Верховного суда Ириной Подносовой. Подносова ушла из жизни 22 июля, ей был 71 год
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с председателем Верховного суда Ириной Подносовой. Траурные мероприятия проходят в комплексе Центральной клинической больницы Управления делами президента.

Ирина Подносова умерла 22 июля в возрасте 71 года после тяжелой болезни. На посту председателя Верховного суда она проработала чуть больше года. Эту должность она заняла в апреле 2024 года после смерти предыдущего главы суда, Вячеслава Лебедева, который занимал этот пост с 1991 по 2024 год.

Путин выразил соболезнования мужу и сыну Подносовой
Политика
Цветы и портрет председателя Верховного суда России&nbsp;Ирины Подносовой

Ирина Подносова и Владимир Путин учились на одном курсе юридического факультета Ленинградского государственного университета. Выражая соболезнования мужу и сыну Подносовой, президент отметил, что хорошо знал ее на протяжении многих лет как принципиального, порядочного человека, профессионала высочайшего класса.

Подносова родилась 29 октября 1953 года в Пскове. В Верховном суде она работала с 2020 года, когда стала заместителем председателя, председателем судебной коллегии по экономическим спорам. До этого она занимала должности главы Второго апелляционного суда общей юрисдикции и Ленинградского областного суда. После ее смерти президиум Верховного суда назначил временно исполняющим обязанности председателя Юрия Иваненко.

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церемония прощания Владимир Путин Ирина Подносова Верховный суд
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