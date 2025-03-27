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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский подписал закон о переименовании судов на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переименовании украинских районных судов в рамках кампании по декоммунизации. Карточка документа опубликована на сайте Верховной рады.

Всего в рамках декоммунизации будут переименованы 103 суда. Соответствующее решение не приведет к созданию новых судов, их реорганизации или ликвидации, говорится в документе.

Южненский городской суд Одесской области, в частности, будет называться Южным, Малиновский районный суд Одессы переименуют в Хаджибейский, Новомосковский городской суд Днепропетровской области — в Самаровский.

В Николаевской области Октябрьский райсуд назовут Витовским, Ленинский районный суд — Ингульским.

Новые правила направлены на переименование отдельных местных судов в соответствии с законами о декоммунизации, защите государственного языка и правилах наименования юридических лиц, указано в документе.

В финансовом обосновании нового закона указано, что процедура переименования не требует дополнительных расходов из бюджета.

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Фото:из личного архива Олега Слабоспицького

В 2015 году после принятия ряда законов на Украине начался процесс декоммунизации. В стране регулярно переименовывают населенные пункты, названия которых так или иначе связаны с Россией и СССР, и демонтируют советские памятники. Более активно эту работу стали вести после начала военной операции в 2022 году.

В частности, в начале декабря в парке Славы в украинской столице демонтировали памятник партизанскому командиру, дважды Герою Советского Союза Сидору Ковпаку. Позднее на Аллее городов-героев в Киеве демонтировали таблички с упоминанием Москвы, Ленинграда и Минска. На мемориале также провели демонтаж изображений советских медалей «Золотая Звезда» Героя Советского Союза.

В музее отметили, что демонтаж провели после исследования специалистов Национального реставрационного центра — эксперты установили необходимость демонтажа конструкций для проведения реставрации.

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Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
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