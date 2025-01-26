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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Географы рассказали, как называть Мексиканский залив после переименования

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Возвращение Трампа в Белый дом
Наименование географических объектов обычно является национальной прерогативой, закрепленного на мировом уровне перечня названий нет, отметили прошенные РБК географы после переименования Трампом Мексиканского залива в Американский
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

В мире существует немало географических названий одного и того же места или топонима, которые различаются в разных странах, так же может быть и с Мексиканским заливом, который новый президент США Дональд Трамп решил переименовать, рассказали опрошенные РБК географы.

После прихода к власти Трамп объявил, что переименует Мексиканский залив в Американский. 24 января произошла официальная смена названия, чем Трамп подтвердил «ключевую роль» залива для США.

«Названия географических объектов — прерогатива тех стран, где эти объекты находятся. Юридически обязывающего всемирного реестра не существует. Было бы, пожалуй, невозможно согласовать такой список, поскольку нередко национальные названия одного и того же объекта в разных странах отличаются, и отличия эти носят принципиальный для государств характер», — отметил заведующий кафедрой географии и картографии Волгоградского государственного университета Денис Солодовников.

Он сказал, что в случае с Мексиканским заливом речь идет о зоне международной акватории, для такой «всегда действует масса межгосударственных соглашений — по условиям судоходства, рыболовства, добычи нефти на шельфе, охране природы и т.д.»

«Изменилось название акватории — необходимо вносить изменения в эти документы. А раз соглашения международные — изменения эти нужно согласовывать с зарубежными партнерами», — указал Солодовников.

И.о. декана факультета управления территориями МИИГАиК Анна Воронцова отметила, что в России есть федеральный закон «О наименованиях географических объектов», ведется Государственный каталог географических названий. Функции в этой области закреплены за Росреестром и учрежденным ею «Роскадастром». На международном уровне стандартизацией занимается экспертная группа ООН по географическим названиям, но ее деятельность «не имеет целью урегулирование политических споров между государствами по поводу использования определенных географических наименований».

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Заведующий кафедрой географии МИИГАиК Виталий Братков добавил, что стандартизацией названий объектов вне национальных территорий может также заниматься подразделение ООН ЮНЕСКО.

По мнению кандидата географических наук Леонида Колотило, в ситуации с Мексиканским заливом США как сильнейший игрок в регионе будут диктовать условия по названию и даже смогут «продавить» свою позицию в ООН. Кроме того, и для морских перевозок, и для авиационных международным языком являются английский и то, «как называют мексиканцы на испанском языке тот или иной залив или гору, никого не волнует», отметил Колотило.

«Будут называть так, как это есть на международных картах, которые штампует, например, Америка», — заключил он.

Примерами различающихся в разных странах названий эксперты назвали Южно-Китайское и Восточное море (его название во Вьетнаме) и Арцах (армянское) и Нагорный Карабах (азербайджанское). Кроме того, они напомнили о переименованиях объектов в разные исторические периоды. Например, нынешняя столица Казахстана Астана первоначально называлась Акмола, в советские годы ее переименовали в Целиноград, в 1990-х с переносом столицы — в Астану, в 2019-2022-м она стала Нур-Султаном, а потом снова Астаной.

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Мексиканский залив переименование США Дональд Трамп
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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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