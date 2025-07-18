В Одессе переименовали улицу Чапаева

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Власти Одессы одобрили переименование улицы Чапаева и переулка Молокова, названия которых связаны с советским периодом истории, сообщила администрация города в телеграм-канале.

Решение о переименовании приняли на заседании историко-топонимической комиссии.

«Инициировано переименование: переулка Молокова — на пер. Ирины Поповой, основательницы современной социологии; улицы Чапаева (Хаджибейский район) — на ул. Цеховой», — говорится в сообщении местной власти.

Василий Чапаев — участник Первой мировой и Гражданской войны, командир дивизии в Красной армии. Он командовал 25-й стрелковой дивизией Красной армии, отличившейся в Бугурусланской, Белебеевской и Уфимской операциях во время контрнаступления Восточного фронта против войск Александра Колчака. Имя Чапаева получило широкую известность в Советском Союзе после выхода в 1923 году романа «Чапаев» Дмитрия Фурманова, служившего комиссаром в его дивизии.

Василий Молоков — полярный летчик, ставший одним из первых Героев Советского Союза за участие в спасении экипажа парохода «Челюскин» в 1934 году, участник полета на Северный полюс для создания первой полярной научной станции на льду в 1937 году.

Переименование улиц и демонтаж памятников, связанных с советской историей, начались на Украине в 2015 году, когда приняли закон о декоммунизации. С этого момента идет «системный процесс очистки украинского публичного пространства от советского тоталитарного наследия», заявило украинское Минкультуры.

За прошедшие десять лет в рамках декоммунизации на Украине переименовали более 1 тыс. населенных пунктов.

В марте 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переименовании 103 районных судов. Так, Южненский городской суд Одесской области стал называться Южным, Малиновский районный суд Одессы переименовали в Хаджибейский, а Новомосковский городской суд Днепропетровской области — в Самаровский.