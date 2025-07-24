К месту крушения Ан-24 у Тынды направили спасателей из соседних регионов

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

В Амурской области к месту крушения пассажирского самолета Ан-24, кроме спасателей Тынды, выдвинулись специалисты из ближайших городов — Сковородина, Зеи и Свободного, а также из Якутии и Хабаровского края, сообщил губернатор Василий Орлов в телеграм-канале.

«Сейчас задействовано более 100 человек и 20 единиц техники», — написал Орлов.

Премьер-министр Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий крушения самолета. Ее возглавил министр транспорта России Андрей Никитин, от Амурской области Орлов включен в состав комиссии.

Самолет Ан-24 нашли в 16 км от Тынды на склоне горы, сообщил Центр обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области. При облете Ми-8 с воздуха живые не обнаружены.

По словам губернатора Орлова, на борту самолета находились 43 пассажира — из них 5 детей — и 6 членов экипажа.

Восточное управление СК на транспорте рассматривает неисправность и человеческий фактор как версии крушения Ан-24.

Самолет за годы своей эксплуатации был участником четырех авиационных инцидентов, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Росавиации.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до семи лет.

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