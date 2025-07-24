Губернатор раскрыл число пассажиров на пропавшем Ан-24

Самолет Ан-24 (Фото: Obolenskaya / Shutterstock)

На борту самолета Ан-24, который пропал в Амурской области, находилось 43 пассажира (из них 5 детей) и 6 членов экипажа, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Рейс выполняла авиакомпаниа «Ангара». Самолет летел по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында.

Ан-24 пропал при заходе на второй круг, сообщал RT со ссылкой на источник. При этом он не подавал сигналов о проблемах, сообщал ТАСС со ссылкой на источник.

Росавиация отправила спасательный самолет на поиски пропавшего Ан-24.

После пропажи самолета возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц).