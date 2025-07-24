Росавиация показала место крушения самолета Ан-24. Видео
Росавиация показала кадры с места крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области.
Ан-24 был найден экипажем вертолета Ми-8 Росавиации в 16 км от Тынды в сторону Кувыкта на склоне горы, сообщил ранее Центр обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области. При облете Ми-8 с воздуха живые не обнаружены.
Восточное управление Следственного комитета на транспорте рассматривает неисправность и человеческий фактор как версии крушения Ан-24, сообщил ТАСС первый заместитель руководителя Владимир Ануфриев.
По словам губернатора Василия Орлова, на борту самолета находились 43 пассажира — из них пятеро детей — и шесть членов экипажа.
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